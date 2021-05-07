Пора босоножек: косметолог рассказала, как привести в порядок пятки к лету

Лето, босоножки, потрескавшиеся пятки и шероховатая подошва. Знакомо? Не волнуйтесь, есть отличные проверенные способы, как привести пятки в порядок.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.
Пятки к лету будут гладкими и красивыми даже без салона красоты, если устроить себе простой домашний уход.
1. "Отшелушивание (эксфолиация). Наиболее эффективная эксфолиация - кислотами. Ищем такие компоненты: Lactic acid (молочная кислота), Salicylic acid (салициловая кислота). Для меня комфортнее, когда эти компоненты в креме. Такая эксфолиация более глубокая, но требует немного больше времени", - рассказала Яна.
К лету готовы (фото: instagram.com/jimmychoo)
Если вам нужно срочно отшелушить пятки, можно проделать такую схему:
2. "Кремы. Кремы для ног - не первая необходимость. Для смягчения пяток можно использовать кремы с mineral oil / petrolatum / vaseline (минеральным маслом). Можно туда же капнуть масло.
Но если хочется чего-то более эффективного, стоит обратить внимание на компонент urea (мочевина). Мочевина - лучший смягчающий компонент ever. Кстати, она крайне эффективна при экземе и гиперкератозе (гусиной коже)", - рассказала косметолог.
Также специалист советует использовать любые кремы для тела, в которых есть эмоленты - Shea butter / Butyrospermum parkii (масло ши), Jojoba oil (масло жожоба) для постепенного смягчения пяток. Можно просто добавлять масла в кремы для тела.
3. Парниковый эффект. "Лучше всего смягчение происходит в условиях "парникового эффекта". Для этого после нанесения ухода просто наденьте хлопковые носки. Носки помогут удержать влагу", - подытожила косметолог.
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