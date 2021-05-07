Пора босоніжок: косметолог розповіла, як привести до ладу п'яти до літа

Літо, босоніжки, потріскані п'яти і шорстка підошва. Знайоме? Не хвилюйтеся, є відмінні перевірені способи, як привести п'яти в порядок.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.
П'яти до літа будуть гладкими і красивими навіть без салону краси, якщо влаштувати собі простий домашній догляд.
1. "Відлущування (ексфоліація). Найбільш ефективна ексфоліація - кислотами. Шукаємо такі компоненти: Lactic acid (молочна кислота), Salicylic acid (саліцилова кислота). Для мене комфортніше, коли ці компоненти в кремі. Така ексфоліація глибша, але вимагає трохи більше часу", - розповіла Яна.
До літа готові (фото: instagram.com/jimmychoo)
Якщо вам потрібно терміново відлущити п'яти, можна виконати таку схему:
2. "Крем. Креми для ніг - не перша необхідність. Для пом'якшення п'ят можна використовувати креми з mineral oil / petrolatum / vaseline (мінеральним маслом). Можна туди ж капнути масло.
Але якщо хочеться чогось більш ефективного, варто звернути увагу на компонент urea (сечовина). Сечовина - найкращий пом'якшувальний компонент ever. До речі, вона вкрай ефективна при екземі і гіперкератозі (гусячій шкірі)", - розповіла косметолог.
Також фахівець радить використовувати будь-які креми для тіла, в яких є емоленти - Shea butter / Butyrospermum parkii (масло ши), Jojoba oil (масло жожоба) для поступового пом'якшення п'ят. Можна просто додавати масла в креми для тіла.
3. Парниковий ефект. "Найкраще пом'якшення відбувається в умовах "парникового ефекту". Для цього після нанесення догляду просто надіньте бавовняні шкарпетки. Шкарпетки допоможуть утримати вологу", - підсумувала косметолог.
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