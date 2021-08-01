Потрясающая маска для лица с петрушкой: омолодит и осветлит кожу

Петрушка - растение, богатое различными ценными веществами. Согласно последним исследованиям, в петрушке найдены ценные для кожи флавоноиды, кумарины и витамины, которые имеют уникальные свойства и способствуют осветлению кожи и обновлению эпидермиса.



Издавна применяется петрушка в косметологии. Эта зелень обладает уникальными свойствами, что делает отвар или сок петрушки для лица одним из самых действенных отбеливающих и омолаживающих средств. Еще помогает избавиться петрушка от пигментных пятен.



Каротин из петрушки защищает кожные клетки от вредного действия ультрафиолетовых лучей. Регенерация кожи. Фитонциды и рибофлавин улучшают обмен веществ в кожных клетках, а также способствуют обновлению эпидермиса.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Сметана - 2 ч.л.

Сок петрушки - 2 ч.л.

Масляный витамин Е - 5 капель.

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Стебли петрушки (без листочков) измельчить блендером, отжать сок, в маске можно использовать и кашицу.



Все компоненты перемешать, маску нанести на всё лицо, зону вокруг глаз, выдержать 15-20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

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Казалось бы - что может быть проще? А результатом довольны тысячи женщин.



Применение: 1 раз в неделю.

Курс: 1 месяц.