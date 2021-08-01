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Потрясающая маска для лица с петрушкой: омолодит и осветлит кожу

Автор: Марина Настевич

В петрушке есть все, что нужно вашей коже - это факт. Один пучок петрушки может заменить как минимум половину (если не больше) средств по уходу за кожей лица в вашей косметичке.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован простой рецепт эффективной маски для лица на основе петрушки.

Петрушка - растение, богатое различными ценными веществами. Согласно последним исследованиям, в петрушке найдены ценные для кожи флавоноиды, кумарины и витамины, которые имеют уникальные свойства и способствуют осветлению кожи и обновлению эпидермиса.

Издавна применяется петрушка в косметологии. Эта зелень обладает уникальными свойствами, что делает отвар или сок петрушки для лица одним из самых действенных отбеливающих и омолаживающих средств. Еще помогает избавиться петрушка от пигментных пятен.

Каротин из петрушки защищает кожные клетки от вредного действия ультрафиолетовых лучей. Регенерация кожи. Фитонциды и рибофлавин улучшают обмен веществ в кожных клетках, а также способствуют обновлению эпидермиса.



Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Сметана - 2 ч.л.
  • Сок петрушки - 2 ч.л.
  • Масляный витамин Е - 5 капель.


Стебли петрушки (без листочков) измельчить блендером, отжать сок, в маске можно использовать и кашицу.

Все компоненты перемешать, маску нанести на всё лицо, зону вокруг глаз, выдержать 15-20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Казалось бы - что может быть проще? А результатом довольны тысячи женщин.

Применение: 1 раз в неделю.
Курс: 1 месяц.

Напомним, ранее врач-косметолог рассказал, как устранить пигментацию кожи в домашних условиях.

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