Приголомшлива маска для обличчя з петрушкою: омолодить і освітлить шкіру

Петрушка - рослина, багата різними цінними речовинами. Згідно з останніми дослідженнями, в петрушці знайдені цінні для шкіри флавоноїди, кумарини і вітаміни, які мають унікальні властивості і сприяють освітленню шкіри і оновленню епідермісу.



З давніх-давен застосовується петрушка в косметології. Ця зелень має унікальні властивості, що робить відвар або сік петрушки для обличчя одним з найдієвіших відбілюючих і омолоджуючих засобів. Ще допомагає позбутися петрушка від пігментних плям.



Каротин з петрушки захищає шкірні клітини від шкідливої дії ультрафіолетових променів. Регенерація шкіри. Фітонциди і рибофлавін покращують обмін речовин в шкірних клітинах, а також сприяють оновленню епідермісу.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

⠀

Сметана - 2 ч. л.

Сік петрушки - 2 ч. л.

Масляний Вітамін Е - 5 крапель.

⠀

Стебла петрушки (без листочків) подрібнити блендером, віджати сік, в масці можна використовувати і кашку.



Всі компоненти перемішати, маску нанести на все обличчя, зону навколо очей, витримати 15-20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.

⠀

Здавалося б - що може бути простіше? А результатом задоволені тисячі жінок.



Застосування: 1 раз на тиждень.

Курс: 1 місяць.