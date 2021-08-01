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Приголомшлива маска для обличчя з петрушкою: омолодить і освітлить шкіру

Автор: Марина Настевич

У петрушці є все, що потрібно вашій шкірі - це факт. Один пучок петрушки може замінити як мінімум половину (якщо не більше) засобів по догляду за шкірою обличчя у вашій косметичці.

На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram був опублікований простий рецепт ефективної маски для обличчя на основі петрушки.

Петрушка - рослина, багата різними цінними речовинами. Згідно з останніми дослідженнями, в петрушці знайдені цінні для шкіри флавоноїди, кумарини і вітаміни, які мають унікальні властивості і сприяють освітленню шкіри і оновленню епідермісу.

З давніх-давен застосовується петрушка в косметології. Ця зелень має унікальні властивості, що робить відвар або сік петрушки для обличчя одним з найдієвіших відбілюючих і омолоджуючих засобів. Ще допомагає позбутися петрушка від пігментних плям.

Каротин з петрушки захищає шкірні клітини від шкідливої дії ультрафіолетових променів. Регенерація шкіри. Фітонциди і рибофлавін покращують обмін речовин в шкірних клітинах, а також сприяють оновленню епідермісу.



Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Сметана - 2 ч. л.
  • Сік петрушки - 2 ч. л.
  • Масляний Вітамін Е - 5 крапель.


Стебла петрушки (без листочків) подрібнити блендером, віджати сік, в масці можна використовувати і кашку.

Всі компоненти перемішати, маску нанести на все обличчя, зону навколо очей, витримати 15-20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.

Здавалося б - що може бути простіше? А результатом задоволені тисячі жінок.

Застосування: 1 раз на тиждень.
Курс: 1 місяць.

Нагадаємо, раніше лікар-косметолог розповів, як усунути пігментацію шкіри у домашніх умовах.

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