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Повернуть время вспять: топ продуктов от ранней седины от эксперта

Автор: Ольвия Агаркова

Седина – это не только эстетическая проблема, но и своеобразный индикатор не всегда возраста, а сбоя в работе организме. О причинах ее появления и продуктах, которые помогут отстрочить появление серебра в волосах рассказала нутрициолог Анна Никольская.

По словам эксперта, седина – это нарушение образования меланина в волосяной луковице. Истинных первопричин немало:

  • дефицит микронутриентов (медь, цинк, кремний, селен, витамины группы В, особенно В6, В6, В12)
  • ЖДА (в седом волосе в избытке перекиси водорода – из-за этого и теряется пигментация. Это объясняется снижением фермента каталазы, а для его синтеза необходимо железо)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • отклонения в работе щитовидной железы (часто наблюдается пониженная кислотность и это будет мешать усвоению минералов, даже если вы их будете дополнительно принимать)
  • дефицит аминокислот (необходимы для образования меланина) – метионин, тирозин, цистеин
  • стресс (избыток норадреналина, сложность его выведения детокс-системой)
  • избыток омега 6.⠀

10 продуктов, учитывая потенциальные дефициты:

  • кунжут
  • чиа
  • семена конопли
  • киноа
  • бразильский орех

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • какао натуральный
  • водоросли
  • курага
  • жидкий хлорофилл
  • шпинат.⠀⠀

Комплекс БАД подбираем по выявленным лабораторным способом дефицитам, если речь про железо, медь, цинк, селен, йод, витамины группы В).

Хорошая новость – что приостановить «раннюю седину» (официально такого понятия нет, но считаем что 30-40 лет – это рано) можно – новые волоски могут расти в естественном пигменте, но те, что уже посеребрились – к сожалению, цвет не поменяют.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская рассказала о продуктах для эффективного детокса.

Кстати, эксперт по похудению Катя Медушкина развеяла главные мифы о домашней борьбе с целлюлитом.

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