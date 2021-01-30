Повернуть время вспять: топ продуктов от ранней седины от эксперта

Седина – это не только эстетическая проблема, но и своеобразный индикатор не всегда возраста, а сбоя в работе организме. О причинах ее появления и продуктах, которые помогут отстрочить появление серебра в волосах рассказала нутрициолог Анна Никольская.
По словам эксперта, седина – это нарушение образования меланина в волосяной луковице. Истинных первопричин немало:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
10 продуктов, учитывая потенциальные дефициты:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Комплекс БАД подбираем по выявленным лабораторным способом дефицитам, если речь про железо, медь, цинк, селен, йод, витамины группы В).
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Хорошая новость – что приостановить «раннюю седину» (официально такого понятия нет, но считаем что 30-40 лет – это рано) можно – новые волоски могут расти в естественном пигменте, но те, что уже посеребрились – к сожалению, цвет не поменяют.
Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская рассказала о продуктах для эффективного детокса.
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