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Повернути час назад: топ продуктів від ранньої сивини від експерта

Автор: Ольвія Агаркова

Сивина – це не тільки естетична проблема, але і своєрідний індикатор не завжди віку, а сбій в роботі організма. Про причини її появи і продуктах, які допоможуть відстрочити появу срібла в волоссі розповіла нутриціолог Ганна Нікольська.

За словами експерта, сивина – це порушення утворення меланіну у волосяній цибулині. Справжніх причин чимало:

  • дефіцит мікронутрієнтів (мідь, цинк, кремній, селен, вітаміни групи В, особливо В6, В6, В12)
  • ЗДА (в сивому волоссі в надлишку перекису водню – з-за цього і втрачається пігментація. Це пояснюється зниженням ферменту каталази, а для його синтезу необхідно залізо)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • відхилення в роботі щитовидної залози (часто спостерігається знижена кислотність і це буде заважати засвоєнню мінералів, навіть якщо ви їх будете додатково приймати)
  • дефіцит амінокислот (необхідні для утворення меланіну) – метіонін, тирозин, цистеїн
  • стрес (надлишок норадреналіну, складність його виведення детокс-системою)
  • надлишок омега 6.⠀

10 продуктів, враховуючи потенційні дефіцити:

  • кунжут
  • чіа
  • насіння конопель
  • кіноа
  • бразильський горіх

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • какао натуральний
  • водорості
  • курага
  • рідкий хлорофіл
  • шпинат.⠀⠀

Комплекс БАД підбираємо за виявленими лабораторним способом дефіцитів, якщо мова про залізо, мідь, цинк, селен, йод, вітаміни групи В).

Хороша новина – що призупинити «ранню сивину» (офіційно такого поняття немає, але вважаємо що 30-40 років – це рано) можна – нові волоски можуть рости в природному пігменті, але ті, що вже стали срібними – на жаль, не поміняють колір.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська розповіла про продукти для ефективного детоксу.

До речі, експерт по схудненню Катя Медушкіна розвіяла головні міфи про домашню боротьбу з целюлітом.

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