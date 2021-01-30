Повернути час назад: топ продуктів від ранньої сивини від експерта

Сивина – це не тільки естетична проблема, але і своєрідний індикатор не завжди віку, а сбій в роботі організма. Про причини її появи і продуктах, які допоможуть відстрочити появу срібла в волоссі розповіла нутриціолог Ганна Нікольська.
За словами експерта, сивина – це порушення утворення меланіну у волосяній цибулині. Справжніх причин чимало:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
10 продуктів, враховуючи потенційні дефіцити:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Комплекс БАД підбираємо за виявленими лабораторним способом дефіцитів, якщо мова про залізо, мідь, цинк, селен, йод, вітаміни групи В).
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Хороша новина – що призупинити «ранню сивину» (офіційно такого поняття немає, але вважаємо що 30-40 років – це рано) можна – нові волоски можуть рости в природному пігменті, але ті, що вже стали срібними – на жаль, не поміняють колір.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська розповіла про продукти для ефективного детоксу.
До речі, експерт по схудненню Катя Медушкіна розвіяла головні міфи про домашню боротьбу з целюлітом.