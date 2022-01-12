Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

Челка наравне с длиной волос - одна из острых тем в женском образе. И хоть челка особо никогда не выходила из моды, в этом сезоне это один из трендов.



Однако гораздо важнее, какой из вариантов челки подойдет именно вам, исходя из ваших индивидуальных особенностей.