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Як правильно підібрати чубчик до форми обличчя: шпаргалка від стиліста

Автор: Марина Настевич

Чубчик нарівні з довжиною волосся - одна з гострих тем в жіночому образі. І хоч чубчик особливо ніколи не виходив з моди, в цьому сезоні це один із трендів.

Однак набагато важливіше, який з варіантів чубчика підійде саме вам, виходячи з ваших індивідуальних особливостей.

Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, яка допоможе підібрати чубок під вашу форму обличчя.

У будь-якому випадку портретна зона - це перше, з чого починається будь-яке серйозне перетворення.

Залишилося визначити свій тип і форму обличчя і скористатися наочним посібником від експерта, щоб вибрати відповідну чубчик.

Вона розібрала 8 найпоширеніших типів чубчиків з рекомендаціями щодо типів обличь.

1. Прямий чубчик

2. Подовжений чубчик

3. З градуюванням

4. Короткий чубчик

5. Об'ємний чубчик

6. Асиметричний чубчик

7. Імітація

8. Шторка

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Нагадаємо, раніше стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року.

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