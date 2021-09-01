Как правильно ухаживать за загорелой кожей: важные правила

Солнце с его ультрафиолетом за все лето дарит много всего полезного нашему организму, но и подкидывает массу нежелательных моментов. Один из них - это лавинное накопление в коже свободных радикалов, а ведь именно они мгновенно вызывают процессы преждевременного старения.⠀

Как только ты получила ровный шоколадный загар, сразу начинай выводить свою кожу из ультрафиолетового стресса. Если не станешь пренебрегать этими советами, то загар продержится долго, ровно, без пигментных пятен и новых морщин, а ведь последние сразу появляются, когда загар начинает сходить.⠀

Уход за кожей после загара: что же делать

вводим в ежедневное использование увлажняющую косметику с пептидами (гели серии Гликанол, увлажняющие маски и сыворотки)⠀

интенсивно блокируем и нейтрализуем действие свободных радикалов один раз в неделю профессиональными сыворотками, кремами и гелями с содержанием производных витамина С⠀

начинаем курс на протяжение 1-1,5 месяцев мягких поверхностных пилингов с содержанием феруловой кислоты, транскутола и витамина С (идеально применение домашнего пилинга REDOX FACTOR PEEL), эти пилинги не позволят появиться пигментным пятнам.⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

ну и если тебе уже за 40, то после проведённых перечисленных выше мероприятий, иди к врачу косметологу на курс инъекционной биорепарации. Он исправит все проблемы, связанные с излишней инсоляцией, и устранит новые не нужные морщинки, а самое главное, на очень длинный период приостановит процесс естественного старения и сделает твою кожу моложе без морщин и пигментаций.⠀

Выполнив эти четыре основных и, согласись, незатейливых пункта, ты сохранишь свою кожу молодой и красивой после этого бурного солнечного времени и оставишь на лице только умопомрачительный сексуальный загар и теплые ласковые дни уходящего лета, без проблем для здоровья своей любимой кожи.