Как правильно ухаживать за загорелой кожей: важные правила

Кожа после загара требует к себе очень пристального внимания и особого ухода.
Врач-косметолог Станислав Арканников назвал в Instagram главные правила ухода за кожей после солнечных ванн, чтобы не было пятен и морщинок.
Солнце с его ультрафиолетом за все лето дарит много всего полезного нашему организму, но и подкидывает массу нежелательных моментов. Один из них - это лавинное накопление в коже свободных радикалов, а ведь именно они мгновенно вызывают процессы преждевременного старения.⠀
Как только ты получила ровный шоколадный загар, сразу начинай выводить свою кожу из ультрафиолетового стресса. Если не станешь пренебрегать этими советами, то загар продержится долго, ровно, без пигментных пятен и новых морщин, а ведь последние сразу появляются, когда загар начинает сходить.⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Выполнив эти четыре основных и, согласись, незатейливых пункта, ты сохранишь свою кожу молодой и красивой после этого бурного солнечного времени и оставишь на лице только умопомрачительный сексуальный загар и теплые ласковые дни уходящего лета, без проблем для здоровья своей любимой кожи.
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