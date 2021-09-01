Як правильно доглядати за засмаглою шкірою: важливі правила

Шкіра після засмаги вимагає до себе дуже пильної уваги і особливого догляду.
Лікар-косметолог Станіслав Арканніков назвав в Instagram головні правила догляду за шкірою після сонячних ванн, щоб не було плям і зморшок.
Сонце з його ультрафіолетом за все літо дарує багато всього корисного нашому організму, але і підкидає масу небажаних моментів. Один з них - це лавинне накопичення в шкірі вільних радикалів, але ж саме вони миттєво викликають процеси передчасного старіння.⠀
Як тільки ти отримала рівний шоколадний загар, відразу починай виводити свою шкіру з ультрафіолетового стресу. Якщо не станеш нехтувати цими порадами, то засмага протримається довго, рівно, без пігментних плям і нових зморшок, адже останні відразу з'являються, коли засмага починає сходити.⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
Виконавши ці чотири основних і, погодься, невигадливих пункти, ти збережеш свою шкіру молодою і красивою після цього бурхливого сонячного часу і залишиш на обличчі тільки запаморочливий сексуальний загар і теплі ласкаві дні літа, що минає, без проблем для здоров'я своєї улюбленої шкіри.
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