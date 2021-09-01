Як правильно доглядати за засмаглою шкірою: важливі правила

Сонце з його ультрафіолетом за все літо дарує багато всього корисного нашому організму, але і підкидає масу небажаних моментів. Один з них - це лавинне накопичення в шкірі вільних радикалів, але ж саме вони миттєво викликають процеси передчасного старіння.⠀

Як тільки ти отримала рівний шоколадний загар, відразу починай виводити свою шкіру з ультрафіолетового стресу. Якщо не станеш нехтувати цими порадами, то засмага протримається довго, рівно, без пігментних плям і нових зморшок, адже останні відразу з'являються, коли засмага починає сходити.⠀

Догляд за шкірою після засмаги: що ж робити

вводимо в щоденне використання зволожуючу косметику з пептидами (гелі серії Гліканол, зволожуючі маски і сироватки)⠀

інтенсивно блокуємо і нейтралізуємо дію вільних радикалів один раз в тиждень професійними сироватками, кремами і гелями з вмістом похідних вітаміну С⠀

починаємо курс протягом 1-1, 5 місяців м'яких поверхневих пілінгів з вмістом ферулової кислоти, транскутола і вітаміну С (ідеально застосування домашнього пілінгу REDOX FACTOR PEEL), ці пілінги не дозволять з'явитися пігментним плямам.⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

ну і якщо тобі вже за 40, то після проведених перерахованих вище заходів, йди до лікаря косметолога на курс ін'єкційної біорепарації. Він виправить всі проблеми, пов'язані із зайвою інсоляцією, і усуне нові непотрібні зморшки, а найголовніше, на дуже довгий період призупинить процес природного старіння і зробить твою шкіру молодше без зморшок і пігментацій.⠀

Виконавши ці чотири основних і, погодься, невигадливих пункти, ти збережеш свою шкіру молодою і красивою після цього бурхливого сонячного часу і залишиш на обличчі тільки запаморочливий сексуальний загар і теплі ласкаві дні літа, що минає, без проблем для здоров'я своєї улюбленої шкіри.