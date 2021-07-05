Правильное питание и уход: косметолог рассказала, как "подружиться" с жирной кожей лица

Жирная кожа - с жирным блеском, широкими порами и часто с высыпаниями. Кожное сало дольше сохраняет кожу от морщин. Поэтому не огорчайтесь, в какой-то мере вам повезло. Но без ухода и питания жирная кожа становится проблемной.
О том, как правильно ухаживать за такой кожей и причинах появления излишней жирности, косметолог-нутрициолог Яна Фокси рассказала в своем Instagram.
Причины чрезмерной жирности:
В коже есть нервные окончания. Реагируя на раздражающие факторы, они выделяют больше кожного сала. На проблемной коже нервных окончаний больше. Здесь агрессивная косметика = акне.
Следует избегать:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Питание.
Сократить сладкое, быстрые углеводы и молочную продукцию. Провоцируют акне.
Исключить продукты, вызывающие пищевую непереносимость (выявляет план питания ЭРД).
Употреблять правильные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи, тунец). Снижают воспаление.
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Очищение:
С утра - пенкой, вечером гидрофильное средство + пенка.
Уход:
Пилинг нужен, чтобы отшелушивать слой омертвевших частичек, очищать поры изнутри и уменьшать салоотделение. Используем кислоты и энзимы.
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Защита от солнца. УФ-лучи влияют так: сальные железы начинают вырабатывать ещё больше кожного сала, его отток нарушается. Итог: акне.
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Увлажнение нужно всем. Просто жирной коже - текстуры полегче.
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Ретиноиды подавляют избыточное салоотделение.
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Глиняные маски (необязательно) абсорбируют загрязнения и излишки кожного сала.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Ниацинамид уменьшает воспаления, предотвращает высыпания.
Напомним, что ранее бьюти-блогер Татьяна рассказала о пяти золотых правилах летнего ухода за кожей.