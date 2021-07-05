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Правильне харчування і догляд: косметолог розповіла, як "подружитися" з жирною шкірою обличчя

Автор: Марина Настевич

Жирна шкіра - з жирним блиском, широкими порами і часто з висипаннями. Шкірне сало довше зберігає шкіру від зморшок. Тому не засмучуйтеся, в якійсь мірі вам пощастило. Але без догляду і харчування жирна шкіра стає проблемною.

Про те, як правильно доглядати за такою шкірою і причини появи зайвої жирності, косметолог-нутриціолог Яна Фоксі розповіла в своєму Instagram.

Причини надмірної жирності:

  • Неправильне харчування: Цукор, глютен, молоко; перекушування; соняшникова олія і т. д.
  • Проблеми з шлунково-кишковим трактом: застій жовчі, гіпоацидність, підвищена проникність кишечника, харчові непереносимості, СИБР, кандида.
  • Генетична схильність (поодинокі випадки). Аналіз на 3-альфа-андростендіол глюкуронід.


У шкірі є нервові закінчення. Реагуючи на дратівливі фактори, вони виділяють більше шкірного сала. На проблемній шкірі нервових закінчень більше. Тут агресивна косметика = акне.

Слід уникати:

  • Спирт (Alcohol, Den. Alcohol) - руйнує захисний бар'єр шкіри.
  • Скраби - розносять інфекцію по всьому обличчю і здирають шкіру разом з корисними бактеріями.
  • Рушники (замінити на паперові) - місце проживання бактерій.
  • Щітки для обличчя (в т. ч. Foreo) - механічні подразники.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Харчування.

Скоротити солодке, швидкі вуглеводи і молочну продукцію. Провокують акне.

Виключити продукти, що викликають харчову непереносимість (виявляє план харчування ЕРД).

Вживати правильні жири (оливкова олія, авокадо, горіхи, тунець). Знижують запалення.

Очищення:

З ранку - пінкою, ввечері гідрофільний засіб + пінка .

Догляд:

Пілінг потрібен, щоб відлущувати шар відмерлих частинок, очищати пори зсередини і зменшувати саловиділення. Використовуємо кислоти і ензими.

Захист від сонця. УФ-промені впливають так: сальні залози починають виробляти ще більше шкірного сала, його відтік порушується. Підсумок: акне.

Зволоження потрібно всім. Просто жирній шкірі - текстури легше.

Ретиноїди пригнічують надмірне саловиділення.

Глиняні маски (необов'язково) абсорбують забруднення і надлишки шкірного сала.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ніацинамід зменшує запалення, запобігає висипанню.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер Тетяна розповіла про п'ять золотих правил літнього догляду за шкірою.

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