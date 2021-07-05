Правильне харчування і догляд: косметолог розповіла, як "подружитися" з жирною шкірою обличчя

Жирна шкіра - з жирним блиском, широкими порами і часто з висипаннями. Шкірне сало довше зберігає шкіру від зморшок. Тому не засмучуйтеся, в якійсь мірі вам пощастило. Але без догляду і харчування жирна шкіра стає проблемною.
Про те, як правильно доглядати за такою шкірою і причини появи зайвої жирності, косметолог-нутриціолог Яна Фоксі розповіла в своєму Instagram.
Причини надмірної жирності:
У шкірі є нервові закінчення. Реагуючи на дратівливі фактори, вони виділяють більше шкірного сала. На проблемній шкірі нервових закінчень більше. Тут агресивна косметика = акне.
Слід уникати:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Харчування.
Скоротити солодке, швидкі вуглеводи і молочну продукцію. Провокують акне.
Виключити продукти, що викликають харчову непереносимість (виявляє план харчування ЕРД).
Вживати правильні жири (оливкова олія, авокадо, горіхи, тунець). Знижують запалення.
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Очищення:
З ранку - пінкою, ввечері гідрофільний засіб + пінка .
Догляд:
Пілінг потрібен, щоб відлущувати шар відмерлих частинок, очищати пори зсередини і зменшувати саловиділення. Використовуємо кислоти і ензими.
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Захист від сонця. УФ-промені впливають так: сальні залози починають виробляти ще більше шкірного сала, його відтік порушується. Підсумок: акне.
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Зволоження потрібно всім. Просто жирній шкірі - текстури легше.
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Ретиноїди пригнічують надмірне саловиділення.
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Глиняні маски (необов'язково) абсорбують забруднення і надлишки шкірного сала.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ніацинамід зменшує запалення, запобігає висипанню.
Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер Тетяна розповіла про п'ять золотих правил літнього догляду за шкірою.