Простая чудо-маска для восстановления волос: домашний рецепт от косметолога

Шапки, средства для укладки, пересушенный воздух в помещении, и вот уже красивые и блестящие локоны потускнели на глазах и совсем не радуют внешним видом. Добавьте сюда постоянное использование фена, выпрямление или завивку, а ведь профессиональное восстановление по карману далеко не всем. Тем более в период карантина лишний раз не хочется подвергать себя риску и направляться в ближайший салон. Бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк предложила попробовать бюджетную маску для восстановления и роста волос и поделилась ее рецептом в Instagram.

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Окрашивание, завивки, бустапы и прочие процедуры испортили волосы? Не спешите расстраиваться! Эта простая маска восстановит даже самые безнадежно испорченные локоны.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Состав максимально прост. Всего 2 ингредиента: лен и эфирное масло нероли. Рецепт приготовления такой:

Горсть семян льна заливаем половиной стакана воды, и ставим на медленный огонь.

Следим за консистенцией, когда вода превратится в густой кисель, снимаем с огня, процеживаем и остужаем.

Затем добавляем эфирное масло (пару капель) и переливаем в красивую бутылочку.

Маска может храниться в холодильнике.

Наносить следует на влажные волосы после мытья, смывать проточной водой.

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Так же эту маску можно использоваться как термозащиту, нанося на концы перед сушкой, не смывая.

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