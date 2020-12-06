Проста чудо-маска для відновлення волосся: домашній рецепт від косметолога

Шапки, засоби для укладання, пересушене повітря в приміщенні, і ось вже красиві і блискучі локони потьмяніли на очах і зовсім не радують зовнішнім виглядом. Додайте сюди постійне використання фена, випрямлення або завивку, адже професійне відновлення по кишені далеко не всім. Тим більше в період карантину зайвий раз не хочеться піддавати себе ризику і направлятися в найближчий салон. Б'юті-блогер і косметолог Ірина Шарк запропонувала спробувати бюджетну маску для відновлення і росту волосся і поділилася її рецептом в Instagram.

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Фарбування, завивки, бустапи та інші процедури зіпсували волосся? Не поспішайте засмучуватися! Ця проста маска відновить навіть безнадійно зіпсовані локони.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Склад максимально простий. Всього 2 інгредієнта: льон і ефірне масло неролі. Рецепт приготування такий:

Жменю насіння льону заливаємо половиною склянки води і ставимо на повільний вогонь.

Стежимо за консистенцією, коли вода перетвориться в густий кисіль, знімаємо з вогню, проціджуємо і остуджуємо.

Потім додаємо ефірне масло (пару крапель) і переливаємо в красиву пляшку.

Маска може зберігатися в холодильнику.

Слід наносити на вологе волосся після миття, змити проточною водою.

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Так само цю маску можна використовувати як термозахист, наносячи на кінці перед сушінням, не змиваючи.

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