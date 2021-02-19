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Простая и эффективная домашняя маска-патчи поможет избавиться от темных кругов под глазами

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 08:38
Простая и эффективная домашняя маска-патчи поможет избавиться от темных кругов под глазами Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Один из самых полезных продуктов для кожи век – просто картофель! Картофельные процедуры для глаз помогут избавиться от отеков и темных кругов. Главное достоинство масок из картофеля под глаза – универсальность и гипоаллергенность. Средство подходит практически всем.

Рецепт маски-патчей из привычных овощей опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".

Клубни содержат массу полезных макро- и микроэлементов – именно благодаря им достигаются невероятный эффект, омоложение и разглаживание морщин.

Приготовление и применение:

Лучшая альтернатива патчам - сырой картофель, который используют следующим образом.Корнеплод перед применением выдерживают в холодильнике. От клубня отрезают тонкие кружочки и прикладывают к проблемным зонам. Прохладный кружочек на глазах необходимо держать в течение 15 минут.

Простая и эффективная домашняя маска-патчи поможет избавиться от темных кругов под глазами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потрясающая маска-патчи вокруг глаз - картофель с огурцом

Маска поддерживает в норме баланс кожного покрова с помощью глубокого и правильного увлажнения, отбеливает, снимает отечность, борется с морщинками, делает кожу шелковистой.

  • Смешать 1 ст. л. измельченного картофеля с 1 ст. л. тертого огурца,
  • на 10 минут поставить в холодильник.
  • Ватный диск разрезать пополам, нанести на него готовый охлажденный состав.
  • Патчи приложить на зону под глазами, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Применение: 1 раз в день.
Курс: 15 процедур.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о том, как сделать домашние СПА-процедуры для лица.

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