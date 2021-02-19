Простая и эффективная домашняя маска-патчи поможет избавиться от темных кругов под глазами
Один из самых полезных продуктов для кожи век – просто картофель! Картофельные процедуры для глаз помогут избавиться от отеков и темных кругов. Главное достоинство масок из картофеля под глаза – универсальность и гипоаллергенность. Средство подходит практически всем.
Рецепт маски-патчей из привычных овощей опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".
Клубни содержат массу полезных макро- и микроэлементов – именно благодаря им достигаются невероятный эффект, омоложение и разглаживание морщин.
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Приготовление и применение:
Лучшая альтернатива патчам - сырой картофель, который используют следующим образом.Корнеплод перед применением выдерживают в холодильнике. От клубня отрезают тонкие кружочки и прикладывают к проблемным зонам. Прохладный кружочек на глазах необходимо держать в течение 15 минут.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Потрясающая маска-патчи вокруг глаз - картофель с огурцом
Маска поддерживает в норме баланс кожного покрова с помощью глубокого и правильного увлажнения, отбеливает, снимает отечность, борется с морщинками, делает кожу шелковистой.
- Смешать 1 ст. л. измельченного картофеля с 1 ст. л. тертого огурца,
- на 10 минут поставить в холодильник.
- Ватный диск разрезать пополам, нанести на него готовый охлажденный состав.
- Патчи приложить на зону под глазами, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.
Применение: 1 раз в день.
Курс: 15 процедур.
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