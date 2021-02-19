Простая и эффективная домашняя маска-патчи поможет избавиться от темных кругов под глазами

Один из самых полезных продуктов для кожи век – просто картофель! Картофельные процедуры для глаз помогут избавиться от отеков и темных кругов. Главное достоинство масок из картофеля под глаза – универсальность и гипоаллергенность. Средство подходит практически всем.

Рецепт маски-патчей из привычных овощей опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".

Клубни содержат массу полезных макро- и микроэлементов – именно благодаря им достигаются невероятный эффект, омоложение и разглаживание морщин.

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Приготовление и применение:

Лучшая альтернатива патчам - сырой картофель, который используют следующим образом.Корнеплод перед применением выдерживают в холодильнике. От клубня отрезают тонкие кружочки и прикладывают к проблемным зонам. Прохладный кружочек на глазах необходимо держать в течение 15 минут.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потрясающая маска-патчи вокруг глаз - картофель с огурцом

Маска поддерживает в норме баланс кожного покрова с помощью глубокого и правильного увлажнения, отбеливает, снимает отечность, борется с морщинками, делает кожу шелковистой.

Смешать 1 ст. л. измельченного картофеля с 1 ст. л. тертого огурца,

на 10 минут поставить в холодильник.

Ватный диск разрезать пополам, нанести на него готовый охлажденный состав.

Патчи приложить на зону под глазами, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Применение: 1 раз в день.

Курс: 15 процедур.