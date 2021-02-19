Проста і ефективна домашня маска-патчі допоможе позбутися від темних кіл під очима

Один з найбільш корисних продуктів для шкіри повік – просто картопля! Картопляні процедури для очей допоможуть позбутися від набряків і темних кіл. Головне достоїнство масок з картоплі під очі – універсальність і гіпоалергенність. Засіб підходить практично всім.

Картопля містять масу корисних макро - і мікроелементів – саме завдяки їм досягаються неймовірний ефект, омолодження і розгладження зморшок.

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Приготування і застосування:

Краща альтернатива патчам - сирої картопля, який використовують наступним чином.Коренеплід перед застосуванням витримують у холодильнику. У картоплі відрізають тонкі кружечки і прикладають до проблемних зон. Прохолодний кружечок на очах необхідно тримати протягом 15 хвилин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приголомшлива маска-патчі навколо очей - картоплю з огірком

Маска підтримує в нормі баланс шкірного покриву за допомогою глибокого і правильного зволоження, відбілює, знімає набряклість, бореться із зморшками, робить шкіру шовковистою.

Змішати 1 ст. л. подрібненої картоплі з 1 ст. л. тертого огірка,

На 10 хвилин поставити в холодильник.

Ватний диск розрізати навпіл, нанести на нього готовий охолоджений складу.

Патчі прикласти на зону під очима, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.

Застосування: 1 раз на день.

Курс: 15 процедур.