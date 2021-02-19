ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Проста і ефективна домашня маска-патчі допоможе позбутися від темних кіл під очима

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 08:38
Проста і ефективна домашня маска-патчі допоможе позбутися від темних кіл під очима Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Один з найбільш корисних продуктів для шкіри повік – просто картопля! Картопляні процедури для очей допоможуть позбутися від набряків і темних кіл. Головне достоїнство масок з картоплі під очі – універсальність і гіпоалергенність. Засіб підходить практично всім.

Рецепт маски-патчів із звичних овочів опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".

Картопля містять масу корисних макро - і мікроелементів – саме завдяки їм досягаються неймовірний ефект, омолодження і розгладження зморшок.

Приготування і застосування:

Краща альтернатива патчам - сирої картопля, який використовують наступним чином.Коренеплід перед застосуванням витримують у холодильнику. У картоплі відрізають тонкі кружечки і прикладають до проблемних зон. Прохолодний кружечок на очах необхідно тримати протягом 15 хвилин.

Проста і ефективна домашня маска-патчі допоможе позбутися від темних кіл під очима

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приголомшлива маска-патчі навколо очей - картоплю з огірком

Маска підтримує в нормі баланс шкірного покриву за допомогою глибокого і правильного зволоження, відбілює, знімає набряклість, бореться із зморшками, робить шкіру шовковистою.

  • Змішати 1 ст. л. подрібненої картоплі з 1 ст. л. тертого огірка,
  • На 10 хвилин поставити в холодильник.
  • Ватний диск розрізати навпіл, нанести на нього готовий охолоджений складу.
  • Патчі прикласти на зону під очима, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.

Застосування: 1 раз на день.
Курс: 15 процедур.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про те, як зробити домашні СПА-процедури для особи.

До речі, косметолог Тетяна Моторіна розповіла про чудодійну ванну Клеопатри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса маска косметолог уход за лицом
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Український фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км
Український фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км