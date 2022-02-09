Эти простые советы помогут сделать глаза больше: топ-8 уловок звездного визажиста

Начните с "невидимой" подводки

Для начала визажист Эмили Ченг, которая работает с Ярой Шахиди и Лаурой Харриер, рекомендует использовать "невидимую" подводку, она наносится между ресницами – так они выглядят гуще у корней. Это создаст основу для более насыщенного и стойкого эффекта "кошачий глаз".

Используйте натуральные тени для век

Профессиональный визажист Таша Рэйко Браун (которая работает с Алисией Киз и Трейси Эллис Росс) рекомендует перед использованием подводки нанести на веки легкие естественные тени для век – это создаст чистый фон и добавит контраста.

Чтобы удвоить эффект, Брук рекомендует добавить нейтральную подводку телесного оттенка на внутренние уголки глаз, а также на нижний внутренний периметр, чтобы мгновенно открыть глаза и в конечном итоге создать иллюзию больших глаз.

"Использование градации цвета и растушевка подводки от линии роста верхних и нижних ресниц расширит глаза и придаст свежий, широко раскрытый взгляд", – говорит она.

Стрелки позволяют "открыть" глаза (фото: pexels.com)

Найдите правильную текстуру

Несмотря на то, что выбор велик, иногда бывает трудно решить, какой тип подводки для глаз, простой в нанесении карандаш, жидкий фломастер или кремовый гель с кистью, лучше всего подойдет для желаемого эффекта "кошачий глаз".

"Правильные инструменты и текстура могут иметь решающее значение", – подтверждает Брук, которая предпочитает использовать мягкую скошенную кисть из нейлонового волокна с гелевой подводкой для глаз.

Часто Ченг использует гибридный подход. "Я комбинирую жидкую подводку и черные тени", – объясняет она.

У Браун такой же подход: основа – карандаш, затем добавляем жидкую подводку, концентрируя ее у основания ресниц для "резко очерченной подводки с размытым краем".

Как сделать кошачий взгляд

Чтобы "удлинить" глаз, "начните с подводки в самом внутреннем уголке глаза и немного растяните ее за кончик глаза", – советует Браун.

"Линия должна быть ультратонкой у внутреннего глаза и постепенно становиться немного толще по мере продвижения наружу".

Хвостик подводки обязательно должен слегка подниматься вверх. Прежде чем рисовать взмах или крыло, подумайте, какого "приподнятого" вида вы хотите добиться.

"Найдите минутку, чтобы проанализировать свое лицо и желаемые результаты, а затем спланировать свою технику".

Губы при ярком макияже глаз лучше оставить нейтральными (фото: pexels.com)

Финальные штрихи

Независимо от желаемого эффекта, ватная палочка с заостренным концом станет вашим лучшим другом для исправления ошибок, а также для придания резкости линиям и формам.

"Когда линия подводки слишком толстая или нужно исправить какие-либо ошибки, я беру заостренную ватную палочку для макияжа, смоченную мицеллярной водой, и исправляю линию".

Но избегайте средств для снятия макияжа, которые могут слишком сильно нарушить макияж вокруг линии и оставить жирный след.

Еще одна проверенная техника – это использование консилера. "Нанесение консилера также подчеркнет подводку", – говорит Ченг.

Завершите макияж тушью

Последний штрих – это тушь. После того, как подводка высохнет, завейте ресницы, если хотите, затем нанеси тушь.

"Это создаст глубину и четкость вокруг глаз, а ресницы будут выделяться на фоне осветленных век", – говорит Браун.

Ченг предлагает "концентрировать тушь на внешнем уголке, что поможет удлинить ресницы и сделать глаза большими".