Ці прості поради допоможуть зробити очі більшими: топ-8 хитрощів зіркового візажиста

Почніть з "невидимої" підводки

Для початку візажист Емілі Ченг, яка працює з Ярою Шахіді і Лаурою Харрієр, рекомендує використовувати "невидиму" підводку, вона наноситься між віями – так вони виглядають густішими біля коріння. Це створить основу для більш насиченого і стійкого ефекту "котяче око".

Використовуйте натуральні тіні для повік

Професійний візажист Таша Рейко Браун (яка працює з Алісією Кіз і Трейсі Елліс Росс) рекомендує перед використанням підводки нанести на повіки легкі природні тіні для повік – це створить чистий фон і додасть контрасту.

Щоб подвоїти ефект, Брук рекомендує додати нейтральну підводку тілесного відтінку на внутрішні куточки очей, а також на нижній внутрішній периметр, щоб миттєво відкрити очі і в кінцевому підсумку створити ілюзію великих очей.

"Використання градації кольору і розтушовування підводки від лінії росту верхніх і нижніх вій розширить очі і додасть свіжий, широко розкритий погляд", – говорить вона.

Стрілки дозволяють "відкрити" очі (фото: pexels.com)

Знайдіть правильну текстуру

Незважаючи на те, що вибір великий, іноді буває важко вирішити, який тип підводки для очей, простий в нанесенні олівець, рідкий фломастер або кремовий гель з пензлем, найкраще підійде для бажаного ефекту "котяче око".

"Правильні інструменти та текстура можуть мати вирішальне значення", – підтверджує Брук, вважаючи за краще використовувати м'який скошений пензлик з нейлонового волокна з гелевою підводкою для очей.

Часто Ченг використовує гібридний підхід. "Я поєдную рідку підводку та чорні тіні", – пояснює вона.

У Браун такий же підхід: основа – олівець, потім додаємо рідку підводку, концентруючи її біля основи вій для "різко окресленої підводки з розмитим краєм".

Як зробити котячий погляд

"Щоб "подовжити" око, почніть з підводки в самому внутрішньому куточку ока і трохи розтягніть її за кінчик ока", – радить Браун.

Лінія повинна бути ультратонкою у внутрішньому очі і поступово ставати трохи товщі в міру просування назовні.

Хвостик підводки обов'язково повинен злегка підніматися вгору. Перш ніж малювати помах або крило, подумайте, якого "піднесеного" виду ви хочете домогтися.

"Знайдіть хвилину, щоб проаналізувати своє обличчя та бажані результати, а потім спланувати свою техніку".

Губи при яскравому макіяжі очей краще залишити нейтральними (фото: pexels.com)

Фінальні штрихи

Незалежно від бажаного ефекту, ватяна паличка з загостреним кінцем стане вашим кращим другом для виправлення помилок, а також для додання різкості лініях і формам.

"Коли лінія підводки занадто товста або потрібно виправити будь-які помилки, я беру загострену ватяну паличку для макіяжу, змочену міцелярної водою, і виправляю лінію".

Але уникайте засобів для зняття макіяжу, які можуть занадто сильно порушити макіяж навколо лінії і залишити жирний слід.

Ще одна перевірена техніка – це використання консилера.

"Нанесення консилера також підкреслить підводку", – говорить Ченг.

Завершіть макіяж тушшю

Останній штрих – це туш. Після того, як підводка висохне, завийте вії, якщо хочете, потім нанесіть туш.

"Це створить глибину і чіткість навколо очей, а вії будуть виділятися на тлі освітлених повік", – говорить Браун.

Ченг пропонує "концентрувати туш на зовнішньому куточку, що допоможе подовжити вії і зробити очі великими".