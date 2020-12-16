Розгладжує зморшки і знімає набряки: рецепт дієвої омолоджувальної маски для обличчя

Продовжити молодість і красу, відстрочити появу зморшок і вікових змін – мрія кожної. Для цього в сучасному світі є всі можливості, але далеко не всім вони по кишені. До щастя, альтернативні варіанти також є. Б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог" ділиться рецептом саморобної ефективної омолоджувальної маски для обличчя.

Про лікувальні властивості глини відомо дуже давно, ще єгипетська цариця Клеопатра застосовувала маски для обличчя з глини для підтримки своєї легендарної краси. Не всі знають, що маски з косметичної глини, приготовані в домашніх умовах, допомагають добитися таких самих результатів, як після дорогих салонних процедур.



Маски з глини стимулюють приплив крові, тонізують і живлять, прискорюють регенерацію клітин шкіри. Глина надає шкірі гладкість і пружність, відновлює природний контур обличчя, сприяє розгладженню зморшок, пом'якшує шкіру і знімає набряклість.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Блакитна глина насичує шкіру киснем. Вона позбавляє від забруднень, виводить токсини, повертає здорове сяйво. Глина бореться з акне, нормалізує роботу сальних залоз, знімає запалення, сприяє зміцненню судин і вирівнює поверхню шкіри.



Приготування і застосування:

Зелений чай - 1 ч. л.

Блакитна глина - 1 ст. л.

Сметана - 1 ст. л.

Рідкий вітамін Е - 5 крапель.

Улюблене рослинне масло - 0,5 ч. л.

Для початку потрібно приготувати відвар зеленого чаю. Напій залити 1/4 склянкою окропу, дати настоятися 1 годину.



Глину розвести відваром зеленого чаю до однорідної консистенції, зручної в нанесенні, додати інші інгредієнти (сметану, вітамін Е і масло), перемішати до однорідного стану.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Маску нанести товстим шаром на обличчя, відступаючи зону навколо очей, витримати 10 - 15 хвилин ( не чекаючи висихання), змити теплою водою.



Відвар зеленого чаю, що залишився, використовувати в якості тоніка (протягом дня), його склад можна збагатити декількома краплями вітаміну Е.



Застосування: 2 рази на тиждень.

Курс: 10 процедур.



Маска з правильно підібраним складом збагатить шкіру унікальними корисними речовинами і збереже пружність і свіжість на довгі роки!

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунін розповіла все про застосування масок для обличчя.

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