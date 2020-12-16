ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розгладжує зморшки і знімає набряки: рецепт дієвої омолоджувальної маски для обличчя

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 18:34
Розгладжує зморшки і знімає набряки: рецепт дієвої омолоджувальної маски для обличчя Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Продовжити молодість і красу, відстрочити появу зморшок і вікових змін – мрія кожної. Для цього в сучасному світі є всі можливості, але далеко не всім вони по кишені. До щастя, альтернативні варіанти також є. Б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог" ділиться рецептом саморобної ефективної омолоджувальної маски для обличчя.

Про лікувальні властивості глини відомо дуже давно, ще єгипетська цариця Клеопатра застосовувала маски для обличчя з глини для підтримки своєї легендарної краси. Не всі знають, що маски з косметичної глини, приготовані в домашніх умовах, допомагають добитися таких самих результатів, як після дорогих салонних процедур.

Маски з глини стимулюють приплив крові, тонізують і живлять, прискорюють регенерацію клітин шкіри. Глина надає шкірі гладкість і пружність, відновлює природний контур обличчя, сприяє розгладженню зморшок, пом'якшує шкіру і знімає набряклість.

Розгладжує зморшки і знімає набряки: рецепт дієвої омолоджувальної маски для обличчя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Блакитна глина насичує шкіру киснем. Вона позбавляє від забруднень, виводить токсини, повертає здорове сяйво. Глина бореться з акне, нормалізує роботу сальних залоз, знімає запалення, сприяє зміцненню судин і вирівнює поверхню шкіри.

Приготування і застосування:

  • Зелений чай - 1 ч. л.
  • Блакитна глина - 1 ст. л.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Рідкий вітамін Е - 5 крапель.
  • Улюблене рослинне масло - 0,5 ч. л.

Для початку потрібно приготувати відвар зеленого чаю. Напій залити 1/4 склянкою окропу, дати настоятися 1 годину.

Глину розвести відваром зеленого чаю до однорідної консистенції, зручної в нанесенні, додати інші інгредієнти (сметану, вітамін Е і масло), перемішати до однорідного стану.

Розгладжує зморшки і знімає набряки: рецепт дієвої омолоджувальної маски для обличчя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Маску нанести товстим шаром на обличчя, відступаючи зону навколо очей, витримати 10 - 15 хвилин ( не чекаючи висихання), змити теплою водою.

Відвар зеленого чаю, що залишився, використовувати в якості тоніка (протягом дня), його склад можна збагатити декількома краплями вітаміну Е.

Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 10 процедур.

Маска з правильно підібраним складом збагатить шкіру унікальними корисними речовинами і збереже пружність і свіжість на довгі роки!

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунін розповіла все про застосування масок для обличчя.

До речі, б'юті-блогер і космеолог Ірина Шарк розсекретила топ-5 б'юті-хитрощів на всі випадки життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса косметолог красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
На вулиці і в масці: у ВООЗ дали рекомендації щодо відзначення Різдва і Нового року
Юлія Струкпарламентський редактор На вулиці і в масці: у ВООЗ дали рекомендації щодо відзначення Різдва і Нового року