Результат вас удивит: рецепт эффективной домашней маски для лица

Как в любых бобовых растениях, в его семенах содержится большое количество аминокислот, витаминов и микроэлементов. Соприкасаясь с кожным покровом, они становятся активными участниками обменных процессов на клеточном уровне, преображая его внешне, жирную кожу они будут подсушивать, сухую — увлажнять, нормальную — питать, проблемную — лечить, чувствительную — успокаивать.

Столь многогранная эффективность гороховых масок для лица делает их просто-таки уникальными косметическими средствами.

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Стоит только попробовать хотя бы один раз использовать горох для лица, и эффект будет заметен сразу же. А если его ещё и закрепить целым курсом, то кожа засияет свежестью и красотой с новой силой.

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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3 ст.л. горохового пюре.

1 ч.л. мёда (в случае аллергии не добавлять).⠀

0,5 ч.л. любимого растительного масла.

Отварить горох до готового (мягкого) состояния, размять ( взбить) до консистенции пюре, остудить.

В готовое пюре добавить остальные компоненты (если кожа очень сухая, в маску можно добавить 1 ч. л. жирной сметаны).

Маску нанести на всё лицо, зону под глазами, шею, зону декольте, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.



Применение: 2 раза в неделю. Курс: 15 процедур.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀