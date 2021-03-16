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Результат вас здивує: рецепт ефективної домашньої маски для обличчя

Автор: Lite

Домашня маска для обличчя з гороху має лікувально-косметичні властивості, завдяки своєму багатому хімічному складу. При цьому вона підійде для будь-якого типу шкіри і буде діяти саме так, як необхідно кожному з них, що робить її воістину унікальною.

Рецепт ефективної маски з гороху був опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".

Як у будь-яких бобових рослинах, у його насінні міститься велика кількість амінокислот, вітамінів і мікроелементів. Стикаючись зі шкірним покривом, вони стають активними учасниками обмінних процесів на клітинному рівні, перетворюючи його зовні, жирну шкіру вони будуть підсушувати, суху — зволожувати, нормальну — живити, проблемну — лікувати, чутливу — заспокоювати.

Настільки багатогранна ефективність горохових масок для обличчя робить їх просто-таки унікальними косметичними засобами.

Варто тільки спробувати хоча б один раз використовувати горох для обличчя, і ефект буде помітний відразу. А якщо його ще й закріпити цілим курсом, то шкіра засяє свіжістю та красою з новою силою.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 3 ст. л. горохового пюре.
  • 1 ч. л. меду (у разі алергії не додавати).⠀
  • 0,5 ч. л. улюбленого рослинного масла.

Відварити горох до готового (м'якого) стану, розім'яти ( збити) до консистенції пюре, остудити.

У готове пюре додати інші компоненти (якщо шкіра дуже суха, в маску можна додати 1 ч. л. жирної сметани).

Маску нанести на обличчя, зону під очима, шию, зону декольте, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.

Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 15 процедур.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про те, як зробити домашні СПА-процедури для обличчя.

До речі, вона також розкрила всю правду про силікони в косметиці.

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