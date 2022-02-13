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Как сделать макияж на День всех влюбленных: два ультрамодных варианта от звездных визажистов

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Воскресенье 13 февраля 2022 16:45
Как сделать макияж на День всех влюбленных: два ультрамодных варианта от звездных визажистов Роузи Хантингтон-Уатли с макияжем от Никки Вульф (фото: instagram.com/nikki_makeup)
Автор: Ольга Турчаникова

Накануне самого романтичного праздника в году предлагаем два варианта макияжа: для тех, кто любит образы в духе женщины вамп и тем, кто предпочитает натуральные оттенки.

За ваш безупречный образ на праздничном свидании отвечают звездные визажисты.

Визажист Никки Вольф в своем деле мастер: на красных дорожках звезд с ее макияжем легко узнать по сияющей коже, "кукольным" глазам в пол-лица и пухлым губам. Для 14 февраля она раскрывает секрет своего мастерства: рисуем тонкие стрелки, растушевываем тени на складке верхнего века и растягиваем до висков. Добавляем тушь в несколько слоев, румяна, хайлайтер и последний штрих – ярко-красные губы.

Еще одна знаменитая мейк-ап-артистка Никки ДеРест показывает второй вариант – в нежных тонах. Блестящие "влажные" тени на веках, сияние на скулах и чувственные губы – этот макияж универсальный и подойдет всем. В туториале Никки демонстрирует, как легко сделать губы зрительно более объемными за три простых шага.

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