Седина - новый тренд: топ-5 звезд, которые не спешат окрашивать волосы

Энди Макдауэлл

Одним из самых ярких образов Каннского кинофестиваля 2021 стал лук 63-летней актрисы Энди Макдауэлл. Но внимание привлек не столько сияющий наряд от Prada, сколько прическа. Звезда появилась на красной дорожке с копной седых волос, уложенных в пышную укладку. Натуральные пряди отлично вписались в общую картину образа и гармонировали с платьем, а Энди собрала массу восторженных образов. И еще раз подтвердила, что красивой можно быть в любом возрасте.

Энди Макдауэлл покорила Канны (фото: Getty Images)

Хелен Миррен

К ней присоединилась и 75-летняя Хелен Миррен. В целом актриса любит экспериментировать с яркими оттенками волос. Но последние несколько лет появляется на публике с белоснежной сединой, которой как нельзя лучше подходит эпитет "благородная". На красной дорожке в Каннах Хелен выглядела безупречно: ярко-желтое платье Dolce & Gabbana, изумрудное колье Chopard, яркий макияж и "небрежный" пучок на затылке. Интересно, что по опросу потребителей бренда L'Oréal Paris, посланницей красоты которого Миррен является уже давно, Хелен "с годами только хорошеет".

Хелен Миррен как всегда прекрасна (фото: Getty Images)

Джоди Фостер

И еще одна актриса, которая не стала делать окрашивание накануне вылета в Канны. 58-летняя Джоди Фостер блистала на красной дорожке в изысканном белом платье от Givenchy. Стилисты сделали ей практически незаметный макияж, а волосы уложили на косой пробор. И сделали это так, чтобы седые прядки обрамляли лицо, точно как модные сегодня выбеленые "блики". К слову, жена Фостер - Александра Хедисон - также не стала скрывать седину.

Джоди Фостер и ее жена не скрывают седину (фото: Getty Images)

Сальма Хайек

54-летняя актриса - настоящее олицетворение вечной красоты и молодости, которая всегда выглядит безупречно. Но в то же время периодически Сальма делает смелые публикации, где предстает не в самых выгодных ракурсах или с седыми волосами. С помощью самоиронии знойная красавица призывает поклонниц не быть к себе слишком строгими и любить себя такими, какие они есть.

Сальма Хайек любит откровенничать с подписчиками (фото: instagram.com/salmahayek)

Сара Джессика Паркер

Еще одна звезда экранов, которая демонстрирует тренд на седину - Сара Джессика Паркер. Не так давно знаменитая блондинка сделала новый пост в блоге Instagram, сообщив, что они с коллегами приступают к съемкам очередной части "Секс в большом городе". В основном ее волосы были окрашены в привычный светло-русый оттенок, но с высветленными прядями и серебристыми "нитями". Выглядела Сара при этом, как всегда - стильно и эффектно.

Сара Джессика Паркер - еще одна законодательница тренда (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)