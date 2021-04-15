Сильнее уколов красоты: потрясающая натуральная сыворотка для лица

Немаловажная роль в выполнении этих задач зависит от состава сыворотки. Она не содержит синтетические компоненты — только натуральные вещества.



Такое натуральное средство эффективно регенерирует, восстанавливает, омолаживает кожный покров. Оно замедляет процессы увядания, после его использования лицо выглядит, свежим, сияющим и помолодевшим.



Применение процедуры – замечательный, несравненный способ ухода за кожей, позволяющий добиться волшебных результатов.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

⠀

Зелёный чай 2 ч.л.

Семена льна 2 ч.л.

Масляный витамин Е 10 капель.

1,2 ч.л. любимого растительного масла.

Тканевая маска (можно сделать самостоятельно из марли или купить готовую).

⠀

Зелёный чай и семена льна залить стаканом воды, поставить на огонь, довести до кипения, прокипятить 3 минуты, снять с огня, остудить до комнатной температуры, процедить через марлю.

В получившийся отвар добавить масла, тщательно перемешать, готовую сыворотку перелить в чистую сухую тару с плотно закрытой крышкой.

Средством пропитать тканевую маску, положить на лицо, выдержать 20-25 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Результ применения сыворотки заметен после первого использования. Лицо сразу же преображается и сияет. Потрясающих, волшебных результатов можно достичь после проведения полного курса.



Применение: 1 раз в день. Курс: 10 дней.

Срок хранения сыворотки - 3 дня в холодильнике.