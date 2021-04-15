Сильніше уколів краси: приголомшлива натуральна сироватка для обличчя

Важлива роль у виконанні цих завдань залежить від складу сироватки. Вона не містить синтетичні компоненти — тільки натуральні речовини.



Такий натуральний засіб ефективно регенерує, відновлює, омолоджує шкірний покрив. Він уповільнює процеси старіння, після його використання обличчя виглядає свіжим, сяючим і помолоділим.



Застосування процедури – чудовий, незрівнянний спосіб догляду за шкірою, що дозволяє домогтися чарівних результатів.



ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Зелений чай 2 ч. л.

Насіння льону 2 ч. л.

Масляний вітамін Е 10 крапель.

1,2 ч. л. улюбленого рослинного масла.

Тканинна маска (можна зробити самостійно з марлі або купити готову).

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Зелений чай і насіння льону залити склянкою води, поставити на вогонь, довести до кипіння, прокип'ятити 3 хвилини, зняти з вогню, остудити до кімнатної температури, процідити через марлю.

У отриманий відвар додати олії, ретельно перемішати, готову сироватку перелити в чисту суху тару із щільно закритою кришкою.

Засобом просочити тканинну маску, покласти на обличчя, витримати 20-25 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Результативність застосування сироватки помітна після першого використання. Обличчя відразу ж змінюється і сяє. Приголомшливих, чарівних результатів можна досягти після проведення повного курсу.



Застосування: 1 раз на день. Курс: 10 днів.

Термін зберігання сироватки - 3 дні в холодильнику.