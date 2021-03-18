Синие губы и блестки на веках: Кайли Дженнер взорвала сеть ярким макияжем для самых смелых

Кайли записала новое видео для своего YouTube-канала вместе со старшей сестрой, популярной моделью Кендалл Дженнер. Нужно отметить, что мейк-ап девушки делают, угощаясь текилой 818 Tequila, которую начала выпускать 25-летняя представительница одной из самых знаменитых семей в мире. Соответственно, сестры не столько думали о том, как сделать выдающийся макияж, сколько веселились.

Кендалл и Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тем не менее, постепенно они накрасились, а позже продемонстрировали миру результат. Кайли выбрала для глаз бежево-персиковые тени с блестками, сделала длинные стрелки и добавила накладные ресницы. Также девушка использовала розовые румяна. Последние штрихи нанесла ей Кендалл. Девушка использовала синие тени для губ и золотисто-желтые в качестве хайлайтера. Сама она выбрала мейк-ап в розовых оттенках. Что ж, неплохой вариант для тех, что обожает смелые эксперименты! К слову, лук Дженнер оценили уже более 5 миллионов человек.

Кайли показала неожиданный макияж (видео: YouTube-канал Kylie Jenner)