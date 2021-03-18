Синие губы и блестки на веках: Кайли Дженнер взорвала сеть ярким макияжем для самых смелых

Кайли Дженнер давно признали в сети бьюти-иконой. Образы, которые девушке создают для коллекций ее косметики, тут же разлетаются по миру и активно воспроизводятся среди ее фанатов.
Несколько часов назад Дженнер записала новый ролик, где сама сделала себе смелый макияж. Результат, несмотря на весьма неоднозначные решения, уже покорил сеть.
Кайли записала новое видео для своего YouTube-канала вместе со старшей сестрой, популярной моделью Кендалл Дженнер. Нужно отметить, что мейк-ап девушки делают, угощаясь текилой 818 Tequila, которую начала выпускать 25-летняя представительница одной из самых знаменитых семей в мире. Соответственно, сестры не столько думали о том, как сделать выдающийся макияж, сколько веселились.
Тем не менее, постепенно они накрасились, а позже продемонстрировали миру результат. Кайли выбрала для глаз бежево-персиковые тени с блестками, сделала длинные стрелки и добавила накладные ресницы. Также девушка использовала розовые румяна. Последние штрихи нанесла ей Кендалл. Девушка использовала синие тени для губ и золотисто-желтые в качестве хайлайтера. Сама она выбрала мейк-ап в розовых оттенках. Что ж, неплохой вариант для тех, что обожает смелые эксперименты! К слову, лук Дженнер оценили уже более 5 миллионов человек.
Кайли показала неожиданный макияж (видео: YouTube-канал Kylie Jenner)
Ранее Кайли показала, как носить самый модный плащ этой весны.