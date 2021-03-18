Сині губи і блискітки на повіках: Кайлі Дженнер підірвала мережу яскравим макіяжем для найсміливіших

Кайлі записала нове відео для свого YouTube-каналу разом зі старшою сестрою, популярною моделлю Кендалл Дженнер. Потрібно відзначити, що мейк-ап дівчата роблять, пригощаючись текілою 818 Tequila, яку почала випускати 25-річна представниця однієї з найвідоміших родин у світі. Відповідно, сестри не стільки думали про те, як зробити видатний макіяж, скільки веселилися.

Кендалл і Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тим не менш, поступово вони нафарбувалися, а пізніше продемонстрували світові результат. Кайлі вибрала для очей бежево-персикові тіні з блискітками, зробила довгі стрілки і додала накладні вії. Також дівчина використовувала рожеві рум'яна. Останні штрихи додала їй Кендалл. Дівчина використовувала сині тіні для губ і золотисто-жовті в якості хайлайтера. Сама вона вибрала мейк-ап в рожевих відтінках. Що ж, непоганий варіант для тих, що обожнює сміливі експерименти! До речі, лук Дженнер оцінили вже більше 5 мільйонів чоловік.

Кайлі показала несподіваний макіяж (відео: YouTube-канал Kylie Jenner)