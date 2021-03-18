Сині губи і блискітки на повіках: Кайлі Дженнер підірвала мережу яскравим макіяжем для найсміливіших

Кайлі Дженнер давно визнали у мережі б'юті-іконою. Образи, які дівчині створюють для колекцій її косметики, одразу ж розлітаються по світу і активно відтворюються серед її фанатів.
Кілька годин тому Дженнер записала новий ролик, де сама зробила собі сміливий макіяж. Результат, незважаючи на досить неоднозначні рішення, вже підкорив мережу.
Кайлі записала нове відео для свого YouTube-каналу разом зі старшою сестрою, популярною моделлю Кендалл Дженнер. Потрібно відзначити, що мейк-ап дівчата роблять, пригощаючись текілою 818 Tequila, яку почала випускати 25-річна представниця однієї з найвідоміших родин у світі. Відповідно, сестри не стільки думали про те, як зробити видатний макіяж, скільки веселилися.
Тим не менш, поступово вони нафарбувалися, а пізніше продемонстрували світові результат. Кайлі вибрала для очей бежево-персикові тіні з блискітками, зробила довгі стрілки і додала накладні вії. Також дівчина використовувала рожеві рум'яна. Останні штрихи додала їй Кендалл. Дівчина використовувала сині тіні для губ і золотисто-жовті в якості хайлайтера. Сама вона вибрала мейк-ап в рожевих відтінках. Що ж, непоганий варіант для тих, що обожнює сміливі експерименти! До речі, лук Дженнер оцінили вже більше 5 мільйонів чоловік.
Кайлі показала несподіваний макіяж (відео: YouTube-канал Kylie Jenner)
Раніше Кайлі показала, як носити наймодніший плащ цієї весни.