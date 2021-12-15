Как сохранить волосы чистыми дольше: 6 рабочих лайфхаков

Своевременное очищение расчески

На расчёсках скапливаются частички себума, пыли, остатки несмываемых средств, которые мы наносим на волосы. Иногда мы не замечаем, как сами же пачкаем волосы расчёской. Тщательно промывайте расческу 1 раз в неделю в мыльном растворе (можно вместе с шампунем).



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Шампунь

Правильно подбирайте шампунь. Если кожа головы жирная отдавайте предпочтение балансирующим шампуням, для жирных волос. Серии для объёма также могут создавать объём и продлевать свежесть. Найти "свой" шампунь задача не из легких!

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Скрабы и пилинг

Ещё один шаг на пути к чистой, здоровой коже. Пилинги и скрабы более глубоко очищают кожу голову, что не под силу шампуням. Если у вас жирный тип кожи, используйте скраб или пилинг ~1 раз в неделю.

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Нанесение средств

Не наносите бальзамы, маски и несмываемый уход близко к корням, отступайте 5-10 см. Уход может перегружать и жирнить волосы, если он подобран неверно. Например, если у вас тонкие волосы, склонные к жирности, а вы перегружаете их питательными масками и многослойным уходом. Выбирайте лёгкие текстуры и уменьшите количество несмываемых средств.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Себорогулирующие сыворотки и тоники

Многие средства для укрепления и стимуляции роста волосам обладают подсушивающим эффектом (sim sensitive, тоник из настойки перечной мяты ампулы Dikson). Опять же, на каждой коже могут работать по разному!

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Дарсонваль

Использование Дарсонваля действительно подсушивает кожу и позволяет продлить свежесть корней. Использовать Дарсонваль нужно курсами, также у него имеются противопоказания.