Як зберегти волосся чистим довше: 6 робочих лайфхаків

Своєчасне очищення гребінця

На гребінцях накопичуються частинки себума, пилу, залишки незмивних засобів, які ми наносимо на волосся. Іноді ми не помічаємо, як самі ж бруднимо волосся гребінцем. Ретельно промивайте гребінець 1 раз в тиждень в мильному розчині (можна разом з шампунем).



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Шампунь

Правильно підбирайте шампунь. Якщо шкіра голови жирна, віддавайте перевагу балансуючим шампуням, для жирного волосся. Серії для об'єму також можуть створювати об'єм і продовжувати свіжість. Знайти "свій" шампунь завдання не з легких!

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Скраби і пілінг

Ще один крок на шляху до чистої, здорової шкіри. Пілінги і скраби більш глибоко очищають шкіру голову, що не під силу шампуням. Якщо у вас жирний тип шкіри, використовуйте скраб або пілінг ~1 раз на тиждень.

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Нанесення засобів

Не наносьте бальзами, маски і незмивний догляд близько до коріння, відступайте 5-10 см. Догляд може перевантажувати і жирнить волосся, якщо він підібраний невірно. Наприклад, якщо у вас тонке волосся, схильне до жирності, а ви перевантажуєте його поживними масками і багатошаровим доглядом. Вибирайте легкі текстури і зменшіть кількість незмивних засобів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Себорогулюючі сироватки і тоніки

Багато засобів для зміцнення і стимуляції росту волоссю мають підсушують ефектом (sim sensitive, тонік з настоянки перцевої м'яти ампули Dikson). Знову ж таки, на кожній шкірі можуть працювати по-різному!

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Дарсонваль

Використання Дарсонваля дійсно підсушує шкіру і дозволяє продовжити свіжість коренів. Використовувати Дарсонваль потрібно курсами, також у нього є протипоказання.