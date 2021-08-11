UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Она совершенна: Кендалл Дженнер в велосипедках и топе восхитила спортивной фигурой

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер показала, в каком виде ходит на тренировку. Дополнительный заряд мотивации для многочисленных фанатов обеспечен!

Фото девушка выложила в своем блоге Instagram.

Кендалл надела небесно-голубого оттенка костюм, который составили шорты-велосипедки и топ на тонких бретельках. сверху 25-летняя супермодель накинула кофту им в тон.

Одна из сестер знаменитого семейства, которая известна своей любовью к жарким съемкам и провокационным работам, где можно похвастаться идеальным телом, в этот раз была весьма скромной. Тем не менее, даже без соблазнительных поз фигура Кендалл выглядит совершенно.

Кендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике

Кендалл - бесконечное вдохновение для фанатов (фото: instagram.com/kendalljenner)

Поклонники, как всегда, отметили ее спортивную форму и поблагодарили за идеи образов для тренировок.

Напомним, недавно коллега Кендалл - британская икона стиля Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала, как носить белую рубашку.

Читайте LITE в Google News
Кендалл Дженнер