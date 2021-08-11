Вона досконала: Кендалл Дженнер в велосипедках і топі захопила спортивною фігурою

Кендалл одягла небесно-блакитного відтінку костюм, який склали шорти-велосипедки і топ на тонких бретельках. Зверху 25-річна супермодель накинула кофту їм в тон.

Одна з сестер знаменитого сімейства, яка відома своєю любов'ю до жарких зйомок і провокаційних робіт, де можна похвалитися ідеальним тілом, цього разу була вельми скромною. Тим не менше, навіть без спокусливих поз фігура Кендалл виглядає абсолютно ідеальною.

Кендал Дженнер захопила мережу спортивною фігурою в крихітному купальнику

Кендалл - нескінченна мотивація для фанатів (фото: instagram.com/kendalljenner)

Шанувальники, як завжди, відзначили її спортивну форму і подякували за ідеї образів для тренувань.