Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть коже сияющий вид

Здоровая и красивая кожа – мечта каждого! Ради этого мы посещаем множество процедур, покупаем сотни кремов. Но по-настоящему красивую кожу нам подарит только наш здоровый организм!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, чтоо можно сделать уже сегодня, чтобы кожа мечты стала реальностью.
Исключаем рафинированные углеводы, сахара, продукты с химическими добавками, фаст-фуд, транс жиры и провоспалительные продукты.
Добавляем клетчатку, белок, полезные жиры. Восстанавливаем работу кишечника.
Норма воды в день рассчитывается по формуле – 30 мл на кг веса.
Для здоровой кожи важны витамины и минералы: витамины группы В, витамин D, K, магний, витамин С, селен и йод.
Отлично подойдут занятия йогой, расслабляющие техники, медитации.
После хорошего сна утром кожа, будто сияет! А все благодаря гормону мелатонину, который вырабатывается с 23:00 до 1:00, поэтому соблюдение циркадных ритмов является важным пунктом.
Алкоголь и никотин ухудшают состояние кожи, мы безоговорочно исключаем их, если хотим красивую кожу.
Регулярная физическая нагрузка, "умный спорт" позволят поддерживать красоту, как можно дольше.
Лишний вес ухудшает состояние кожи, способствует развитию заболеваний, отеков, гормональных дисбалансов, которые отражаются и на внешнем виде.
Кожа – один из органов выделительной системы, поэтому важно выведение токсинов, в том числе и через неё. Посещаем сауны, бани, вводим физические нагрузки.
Гормон счастья серотонин способствует улучшению состояния кожи, выработка которого, в свою очередь, зависит не только от эмоций, но и от здорового пищеварения.
Кожа - это показатель нашего образа жизни, питания, эмоций и состояния организма в целом. Чем раньше мы встанем на путь красивой кожи, тем быстрее отражение в зеркале начнет нас радовать!