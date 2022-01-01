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Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть коже сияющий вид

Автор: Татьяна Турчаникова

Здоровая и красивая кожа – мечта каждого! Ради этого мы посещаем множество процедур, покупаем сотни кремов. Но по-настоящему красивую кожу нам подарит только наш здоровый организм!

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, чтоо можно сделать уже сегодня, чтобы кожа мечты стала реальностью.

Топ шагов для красивой сияющей кожи

  • Коррекция рациона

Исключаем рафинированные углеводы, сахара, продукты с химическими добавками, фаст-фуд, транс жиры и провоспалительные продукты.

Добавляем клетчатку, белок, полезные жиры. Восстанавливаем работу кишечника.

  • Следим за водным балансом

Норма воды в день рассчитывается по формуле – 30 мл на кг веса.

  • Восполняем дефициты

Для здоровой кожи важны витамины и минералы: витамины группы В, витамин D, K, магний, витамин С, селен и йод.

  • Коррекция стресса

Отлично подойдут занятия йогой, расслабляющие техники, медитации.

  • Соблюдение циркадных ритмов

После хорошего сна утром кожа, будто сияет! А все благодаря гормону мелатонину, который вырабатывается с 23:00 до 1:00, поэтому соблюдение циркадных ритмов является важным пунктом.

Простые продукты способны сделать кожу красивой (фото: pexels.com)

  • Отказ от вредных привычек

Алкоголь и никотин ухудшают состояние кожи, мы безоговорочно исключаем их, если хотим красивую кожу.

  • Физическая активность

Регулярная физическая нагрузка, "умный спорт" позволят поддерживать красоту, как можно дольше.

  • Коррекция веса

Лишний вес ухудшает состояние кожи, способствует развитию заболеваний, отеков, гормональных дисбалансов, которые отражаются и на внешнем виде.

  • Детокс

Кожа – один из органов выделительной системы, поэтому важно выведение токсинов, в том числе и через неё. Посещаем сауны, бани, вводим физические нагрузки.

  • Положительные эмоции

Гормон счастья серотонин способствует улучшению состояния кожи, выработка которого, в свою очередь, зависит не только от эмоций, но и от здорового пищеварения.

Кожа - это показатель нашего образа жизни, питания, эмоций и состояния организма в целом. Чем раньше мы встанем на путь красивой кожи, тем быстрее отражение в зеркале начнет нас радовать!

Раньше нутрициолог рассказала, как похудеть без спортзала.

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