Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть коже сияющий вид

Топ шагов для красивой сияющей кожи

Коррекция рациона

Исключаем рафинированные углеводы, сахара, продукты с химическими добавками, фаст-фуд, транс жиры и провоспалительные продукты.

Добавляем клетчатку, белок, полезные жиры. Восстанавливаем работу кишечника.

Следим за водным балансом

Норма воды в день рассчитывается по формуле – 30 мл на кг веса.

Восполняем дефициты

Для здоровой кожи важны витамины и минералы: витамины группы В, витамин D, K, магний, витамин С, селен и йод.

Коррекция стресса

Отлично подойдут занятия йогой, расслабляющие техники, медитации.

Соблюдение циркадных ритмов

После хорошего сна утром кожа, будто сияет! А все благодаря гормону мелатонину, который вырабатывается с 23:00 до 1:00, поэтому соблюдение циркадных ритмов является важным пунктом.

Простые продукты способны сделать кожу красивой (фото: pexels.com)

Отказ от вредных привычек

Алкоголь и никотин ухудшают состояние кожи, мы безоговорочно исключаем их, если хотим красивую кожу.

Физическая активность

Регулярная физическая нагрузка, "умный спорт" позволят поддерживать красоту, как можно дольше.

Коррекция веса

Лишний вес ухудшает состояние кожи, способствует развитию заболеваний, отеков, гормональных дисбалансов, которые отражаются и на внешнем виде.

Детокс

Кожа – один из органов выделительной системы, поэтому важно выведение токсинов, в том числе и через неё. Посещаем сауны, бани, вводим физические нагрузки.

Положительные эмоции

Гормон счастья серотонин способствует улучшению состояния кожи, выработка которого, в свою очередь, зависит не только от эмоций, но и от здорового пищеварения.

Кожа - это показатель нашего образа жизни, питания, эмоций и состояния организма в целом. Чем раньше мы встанем на путь красивой кожи, тем быстрее отражение в зеркале начнет нас радовать!