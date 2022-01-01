Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути шкірі сяючий вигляд

Топ кроків для красивої сяючої шкіри

Корекція раціону

Виключаємо рафіновані вуглеводи, цукри, продукти з хімічними добавками, фаст-фуд, трансжири і прозапальні продукти.

Додаємо клітковину, білок, корисні жири. Відновлюємо роботу кишечника.

Стежимо за водним балансом

Норма води в день розраховується за формулою - 30 мл на кг ваги.

Заповнюємо дефіцити

Для здорової шкіри важливі вітаміни і мінерали: вітаміни групи В, вітамін D, K, магній, вітамін С, селен і йод.

Корекція стресу

Відмінно підійдуть заняття йогою, розслаблюючі техніки, медитації.

Дотримання циркадних ритмів

Після хорошого сну вранці шкіра, ніби сяє! А все завдяки гормону мелатоніну, який виробляється з 23: 00 до 1: 00, тому дотримання циркадних ритмів є важливим пунктом.

Прості продукти здатні зробити шкіру красивою (фото: pexels.com)

Відмова від шкідливих звичок

Алкоголь і нікотин погіршують стан шкіри, ми просто виключаємо їх, якщо хочемо красиву шкіру.

Фізична активність

Регулярне фізичне навантаження, "розумний спорт" дозволять підтримувати красу, як можна довше.

Корекція ваги

Зайва вага погіршує стан шкіри, сприяє розвитку захворювань, набряків, гормональних дисбалансів, які відображаються і на зовнішньому вигляді.

Детокс

Шкіра – один з органів видільної системи, тому важливо виведення токсинів, в тому числі і через неї. Відвідуємо сауни, лазні, вводимо фізичні навантаження.

Позитивні емоції

Гормон щастя серотонін сприяє поліпшенню стану шкіри, вироблення якого, в свою чергу, залежить не тільки від емоцій, але і від здорового травлення.

Шкіра – це показник нашого способу життя, харчування, емоцій і стану організму в цілому. Чим раніше ми встанемо на шлях красивої шкіри, тим швидше відображення в дзеркалі почне нас радувати!