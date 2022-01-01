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Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути шкірі сяючий вигляд

Автор: Тетяна Турчанікова

Здорова і красива шкіра – мрія кожного! Заради цього ми відвідуємо безліч процедур, купуємо сотні кремів. Але по-справжньому красиву шкіру нам подарує тільки наш здоровий організм!

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, що можна зробити вже сьогодні, щоб шкіра мрії стала реальністю.

Топ кроків для красивої сяючої шкіри

  • Корекція раціону

Виключаємо рафіновані вуглеводи, цукри, продукти з хімічними добавками, фаст-фуд, трансжири і прозапальні продукти.

Додаємо клітковину, білок, корисні жири. Відновлюємо роботу кишечника.

  • Стежимо за водним балансом

Норма води в день розраховується за формулою - 30 мл на кг ваги.

  • Заповнюємо дефіцити

Для здорової шкіри важливі вітаміни і мінерали: вітаміни групи В, вітамін D, K, магній, вітамін С, селен і йод.

  • Корекція стресу

Відмінно підійдуть заняття йогою, розслаблюючі техніки, медитації.

  • Дотримання циркадних ритмів

Після хорошого сну вранці шкіра, ніби сяє! А все завдяки гормону мелатоніну, який виробляється з 23: 00 до 1: 00, тому дотримання циркадних ритмів є важливим пунктом.

Прості продукти здатні зробити шкіру красивою (фото: pexels.com)

  • Відмова від шкідливих звичок

Алкоголь і нікотин погіршують стан шкіри, ми просто виключаємо їх, якщо хочемо красиву шкіру.

  • Фізична активність

Регулярне фізичне навантаження, "розумний спорт" дозволять підтримувати красу, як можна довше.

  • Корекція ваги

Зайва вага погіршує стан шкіри, сприяє розвитку захворювань, набряків, гормональних дисбалансів, які відображаються і на зовнішньому вигляді.

  • Детокс

Шкіра – один з органів видільної системи, тому важливо виведення токсинів, в тому числі і через неї. Відвідуємо сауни, лазні, вводимо фізичні навантаження.

  • Позитивні емоції

Гормон щастя серотонін сприяє поліпшенню стану шкіри, вироблення якого, в свою чергу, залежить не тільки від емоцій, але і від здорового травлення.

Шкіра – це показник нашого способу життя, харчування, емоцій і стану організму в цілому. Чим раніше ми встанемо на шлях красивої шкіри, тим швидше відображення в дзеркалі почне нас радувати!

Раніше нутриціолог розповіла, як схуднути без спортзалу.

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