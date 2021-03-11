Средства из холодильника и много косметики: топ-5 мифов о домашнем уходе, которые не работают

Миф 1. Это долго и требует много времени.

"Это ж сколько времени нужно, чтобы нанести все средства?" Эксперт отвечает:

3-5 минут утром и 2-3 минуты вечером.

15-20 минут 2 раза в неделю, когда делаем маски и пилинг. И то, маску нанести - одна минута, а потом можно заниматься своими делами (лучше лежа).



Миф 2. Чем меньше трогаешь лицо, тем лучше!

Так бабушка нас учила, которая жила совсем в другое время, в другой стране при другой экологии и уровне прогресса. Стоит прислушаться к здравому смыслу и больше анализировать, адекватно оценивать все то, что вы делаете в части ухода за собой и своим личиком!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миф 3. Лучше использовать подручные средства и натуральные продукты, чем всякую непонятную химию.



Овощные, фруктовые, ягодные маски, капустные патчи, умывание талой водой, кофейный скраб для лица, спирт для прижигания прыщей и так далее.

Ни один грамотный косметолог никогда не посоветует вам в качестве ухода ни одно из этих средств. Помимо того, что эти методы не принесут никакого результата, они еще способны и навредить. Продукты, предназначены для еды. На лицо же нужно наносить контролируемые стабильные формулы. Поэтому, возвращаясь к п.2: думайте и анализируйте.



Миф 4. Чем больше средств - тем лучше!

На самом деле список необходимых уходовых средств не так уж и велик:

умывалка, тоник, кремы для лица и век, сыворотка, пилинг, маски, мицеллярка (если носите макияж). Не нужно делать маски слишком часто. 2х раз в неделю достаточно. Кожу важно не перегрузить. Оставьте время для самостоятельной работы кожи.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миф 5. Если сидишь весь день дома, то уход за лицом не нужен.

Уход - это, прежде всего, гигиена. Если вы весь день находитесь дома, чистите ли вы зубы? Моете ли руки перед едой? Принимаете ли душ? С лицом то же самое. Утренние и вечерние процедуры - обязательны!