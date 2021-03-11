Засоби з холодильника і багато косметики: топ-5 міфів про домашній догляд, які не працюють

Міф 1. Це довго і вимагає багато часу.

"Це ж скільки часу потрібно, щоб нанести всі засоби?" Експерт відповідає:

3-5 хвилин вранці і 2-3 хвилини ввечері.

15-20 хвилин 2 рази в тиждень, коли робимо маски і пілінги. І те, маску нанести - одна хвилина, а потім можна займатися своїми справами (краще лежачи).



Міф 2. Чим менше чіпаєш обличчя, тим краще!

Так нас вчила бабуся, яка жила зовсім в інший час, в іншій країні при іншій екології та рівні прогресу. Треба звернутися до здорового глузду і більше аналізувати, адекватно оцінювати все те, що ви робите в частині догляду за собою і своїм личком!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф 3. Краще використовувати підручні засоби і натуральні продукти, ніж всяку незрозумілу хімію.



Овочеві, фруктові, ягідні маски, капустяні патчі, умивання талою водою, кавовий скраб для обличчя, спирт для припікання прищів і так далі.

Жоден грамотний косметолог ніколи не порадить вам в якості догляду жоден з цих засобів. Крім того, що ці методи не принесуть ніякого результату, вони ще здатні нашкодити. Продукти, призначені для їжі. На обличчя ж потрібно наносити контрольовані стабільні формули. Тому, повертаючись до п. 2: думайте і аналізуйте.



Міф 4. Чим більше - тим краще!

Насправді список необхідних доглядових засобів не такий вже й великий:

вмивалка, тонік, креми для обличчя і повік, сироватка, пілінг, маски, мицеллярка (якщо носите макіяж). Не потрібно робити маски занадто часто. 2-х разів на тиждень досить. Шкіру важливо не перевантажити. Залиште час для самостійної роботи шкіри.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф 5. Якщо сидиш весь день вдома, то догляд за обличчям не потрібен.

Догляд - це, насамперед, гігієна. Якщо ви весь день вдома, чи чистите ви зуби? Чи миєте руки перед їжею? Приймаєте душ? З обличчям те ж саме. Ранкові та вечірні процедури - обов'язкові!