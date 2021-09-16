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Не стоит отказываться: трихолог назвала суперполезные витаминные продукты для волос

Автор: Ольвия Агаркова

Не секрет, что здоровье и красота волос во многом зависит от образа жизни и питания. Именно они определяют, какими будут наши локоны – тусклыми и безжизненными или блестящими и шелковистыми.

Трихолог Лариса Пономаренко рассказала в Instagram о группе продуктов, которые помогут сохранить роскошный вид волос.

Как же наши волосы любят морепродукты! И не только потому, что они содержат белок, такой ценный для шевелюры.

Рыба и морепродукты богаты на витамин А, практически вся группа В, Н, РР. Особо можно выделить рыбий жир, который богат необходимыми ПНЖК (полинасыщенные жирные кислоты) и витамином Д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белок рыбы и морепродуктов усваивается намного лучше, чем белок, содержащийся в мясе. Хотя, это не должно вас сподвигнуть заменить мясо на рыбу в рационе! В идеале должно быть и то, и другое.

Фосфор, кальций, калий и половина таблицы Менделеева легко уживаются в морепродуктах, и так же легко усваивается организмом человека.

Но следует учитывать, что некоторые морепродукты, например, креветки и крабы, содержат большое количество холестерина. Не стоит от них отказываться, если нет предрасположенности к атеросклерозу (все-таки холестерин нам необходим). Но если есть - стоит воздержаться. Также практически все морепродукты не содержат углеводов.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Конечно, в идеале следует готовить только свежую рыбу и морепродукты. Не допускать перемораживания и долгого хранения в морозилке. От этого меняется рН рыбы в кислую сторону, что, в свою очередь, закисляет организм.

И, конечно же, бокал хорошего вина под морепродукты только улучшит настроение и здоровье, ведь в вине содержатся большое количество антиоксидантов.

Напомним, что ранее диетолог Марина Сергеева рассказала, о чем говорят круги под глазами и как от них избавиться.

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