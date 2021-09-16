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Не варто відмовлятися: трихолог назвала суперкорисні вітамінні продукти для волосся

Автор: Ольвія Агаркова

Не секрет, що здоров'я і краса волосся багато в чому залежить від способу життя і харчування. Саме вони визначають, якими будуть наші локони – тьмяними і млявими або блискучими і шовковистими.

Трихолог Лариса Пономаренко розповіла в Instagram про групу продуктів, які допоможуть зберегти розкішний вигляд волосся.

Як же наше волосся любить морепродукти! І не тільки тому, що вони містять білок, такий цінний для волосся.

Риба і морепродукти багаті на вітамін А, практично вся група В, Н, РР. Особливо можна виділити риб'ячий жир, який багатий необхідними ПНЖК (полінасичені жирні кислоти) і вітаміном Д.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білок риби і морепродуктів засвоюється набагато краще, ніж білок, що міститься в м'ясі. Хоча, це не повинно вас спонукати замінити м'ясо на рибу в раціоні! В ідеалі має бути і те, і інше.

Фосфор, кальцій, калій і половина таблиці Менделєєва легко уживаються в морепродуктах, і так же легко засвоюється організмом людини.

Але слід враховувати, що деякі морепродукти, наприклад, креветки і краби, містять велику кількість холестерину. Не варто від них відмовлятися, якщо немає схильності до атеросклерозу (все-таки холестерин нам необхідний). Але якщо є - варто утриматися. Також практично всі морепродукти не містять вуглеводів.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, в ідеалі слід готувати тільки свіжу рибу і морепродукти. Не допускати переморожування і довгого зберігання в морозилці. Від цього змінюється рН риби в кислу сторону, що, в свою чергу, закислює організм.

І, звичайно ж, келих хорошого вина під морепродукти тільки поліпшить настрій і здоров'я, адже у вині містяться велика кількість антиоксидантів.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Марина Сергєєва розповіла, про що говорять кола під очима і як від них позбутися.

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