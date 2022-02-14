От ниточек до отбеленных: с какими бровями ходить в 2022, чтобы оставаться в тренде

Какие брови в тренде в 2022 году

Ламинированные брови

Этот полуперманентный уход обеспечит идеально уложенные, расчесанные брови, которые сохраняются в течение нескольких месяцев.

Процесс чаще всего включает реструктуризацию бровей и придание им наиболее желаемой формы при помощи фиксирующего продукта, изогнутые волоски выпрямляют и улучшают симметрию. Причесанная форма также может помочь заполнить пробелы и сделать брови более густыми.

Среди поклонников этого ухода за бровями – такие знаменитости, как Джиджи Хадид и Дуа Липа.

Кому брови, как у Джиджи? (фото: instagram.com/gigihadid)

Дуа Липа любит естественность (фото: instagram.com/dualipa)

Натуральные брови

Натуральные брови являются вторыми по популярности и насчитывает почти миллион хэштегов в Instagram. А еще – это самый простой вариант! Как применить тренд? Просто придерживаться своей естественной формы, возможно, немного более ухоженной.

Свои, родные, тоже в тренде (фото: instagram.com/emilychengmakeup)

"Пушистые" брови

Пушистые брови набирали обороты последние пару лет – и они останутся неизменными в 2022 года. Тенденция была замечена на Билли Айлиш и включает в себя расчесывание волосков бровей, но при этом оставляет их расслабленными и естественными, а это означает, что меньше времени тратится на их прорисовку.

Хватит прорисовывать четкую линию? (фото: instagram.com/billieeilish)

Брови-перья

Такие брови напоминают перья и тоже кажутся густыми, но, в отличие от микрорастушевки, полуперманентной техники, этот вариант придает четкости, но все же оставляет легкий и воздушный вид.

Взгляд не оторвать! (фото: instagram.com/stxph.h)

Отбеленные брови

Вы могли заметить эту тенденцию на множестве знаменитостей, например, на Ким Кардашьян и Леди Гага. Но, несмотря на популярность, стоит быть аккуратными – и посоветоваться со специалистом, прежде чем оставить себя "без бровей".

Звезды это делают всего для одной фотосессии, не спешите копировать (фото: instagram.com/kimkardashian)

Прямые брови

Классика, которую любила еще великая Одри Хепберн, и которая до сих пор остается хитом в 2022 году – посмотреть хотя бы на Зендею и Кару Делевинь.

Звезда "Эйфории" тоже "носит" натуральное (фото: instagram.com/zendaya)

Цветные брови

Лучше всего подходит для тех, кто любит экспериментировать, играть и получать удовольствие от своего макияжа. Цветные брови – это простой способ добавить ярких красок в макияж. По меньшей мере, скучно не будет!

Нарисовать такие брови, как вам хочется? Почему бы и нет! (фото: instagram.com/beatsbydeb)

Брови в духе 90-х

Привет из 90-х! Такие брови ввела в Белла Хадид. Но не спешите выщипывать "ниточки" без консультации специалиста.

Не всем идут (фото: instagram.com/bellahadid)

Лисьи брови

"Лисичкины" брови пользуются признанием у визажистов уже много лет. Как их "получить"? Бровям придается более плоская форма, что помогает приподнять лицо. Пользователи сети воссоздают этот стиль, удлинив кончики бровей карандашами для бровей, чтобы форма стала ближе к Кайе Гербер и Кендалл Дженнер.

Самая модная форма бровей 2022 (фото: instagram.com/kaiagerber)