От ниточек до отбеленных: с какими бровями ходить в 2022, чтобы оставаться в тренде

Тенденции на брови – это, как ни крути, опасная территория. Одно время все ходили со слишком уж тонкими бровями, потом – с мегагустыми, затем – с геометрически прочерченными. А потом… посмотрели на старые снимки и пожалели обо всех "манипуляциях" с внешностью.
Поэтому стилисты советуют: какие бы брови ни "входили в моду", не спешите их копировать, лучше обратитесь к профи, который подберет идеальный вариант для вашего лица.
Тем не менее, тренды на брови все же есть: в этому году в лидеры, по прогнозам специалистов, выбьются брови 90-х, густые натуральные брови и "лисички". Как видите, на каждую внешность найдется своя тенденция!
Какие брови в тренде в 2022 году
Этот полуперманентный уход обеспечит идеально уложенные, расчесанные брови, которые сохраняются в течение нескольких месяцев.
Процесс чаще всего включает реструктуризацию бровей и придание им наиболее желаемой формы при помощи фиксирующего продукта, изогнутые волоски выпрямляют и улучшают симметрию. Причесанная форма также может помочь заполнить пробелы и сделать брови более густыми.
Среди поклонников этого ухода за бровями – такие знаменитости, как Джиджи Хадид и Дуа Липа.
Натуральные брови являются вторыми по популярности и насчитывает почти миллион хэштегов в Instagram. А еще – это самый простой вариант! Как применить тренд? Просто придерживаться своей естественной формы, возможно, немного более ухоженной.
Пушистые брови набирали обороты последние пару лет – и они останутся неизменными в 2022 года. Тенденция была замечена на Билли Айлиш и включает в себя расчесывание волосков бровей, но при этом оставляет их расслабленными и естественными, а это означает, что меньше времени тратится на их прорисовку.
Такие брови напоминают перья и тоже кажутся густыми, но, в отличие от микрорастушевки, полуперманентной техники, этот вариант придает четкости, но все же оставляет легкий и воздушный вид.
@stxph.h i love how feather brows give the illusion that i have thick eyebrows #fypシ #browroutine #featherbrows #soapeyebrowroutine virgo - Jadu Jadu
Вы могли заметить эту тенденцию на множестве знаменитостей, например, на Ким Кардашьян и Леди Гага. Но, несмотря на популярность, стоит быть аккуратными – и посоветоваться со специалистом, прежде чем оставить себя "без бровей".
Классика, которую любила еще великая Одри Хепберн, и которая до сих пор остается хитом в 2022 году – посмотреть хотя бы на Зендею и Кару Делевинь.
Лучше всего подходит для тех, кто любит экспериментировать, играть и получать удовольствие от своего макияжа. Цветные брови – это простой способ добавить ярких красок в макияж. По меньшей мере, скучно не будет!
Привет из 90-х! Такие брови ввела в Белла Хадид. Но не спешите выщипывать "ниточки" без консультации специалиста.
"Лисичкины" брови пользуются признанием у визажистов уже много лет. Как их "получить"? Бровям придается более плоская форма, что помогает приподнять лицо. Пользователи сети воссоздают этот стиль, удлинив кончики бровей карандашами для бровей, чтобы форма стала ближе к Кайе Гербер и Кендалл Дженнер.
Раньше дерматологи рассказали о неожиданном ингредиенте для густоты и длины волос.