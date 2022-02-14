Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в тренді

Які брови в тренді в 2022 році

Ламіновані брови

Цей напівперманентний догляд забезпечить ідеально укладені, розчесані брови, які зберігаються протягом декількох місяців.

Процес найчастіше включає реструктуризацію брів і надання їм найбільш бажаної форми за допомогою фіксуючого продукту, вигнуті волоски випрямляють і покращують симетрію. Причесана форма також може допомогти заповнити прогалини і зробити брови більш густими.

Серед шанувальників цього догляду за бровами – такі знаменитості, як Джіджі Хадід і Дуа Ліпа.

Кому брови, як у Джіджі? (фото: instagram.com/gigihadid)

Дуа Липа любить природність (фото: instagram.com/dualipa)

Натуральні брови

Натуральні брови є другими за популярністю і налічують майже мільйон хештегів в Instagram. А ще – це найпростіший варіант! Як застосувати тренд? Просто дотримуватися своєї природної форми, можливо, трохи більш доглянутої.

Свої, рідні, теж в тренді (фото: instagram.com/emilychengmakeup)

"Пухнасті" брови

Пухнасті брови набирали обертів останні пару років – і залишаться незмінним трендом у 2022 року. Тенденція була помічена на Біллі Айліш і включає в себе розчісування волосків брів, але при цьому залиште їх природними, а це означає, що менше часу витрачається на їх промальовування.

Досить промальовувати чітку лінію? (фото: instagram.com/billieeilish)

Брови-пір'я

Такі брови нагадують пір'я і теж здаються густими, але, на відміну від мікророзтушовки, напівперманентної техніки, цей варіант надає чіткості, але все ж залишає легкий вигляд.

Погляду не відірвати! (фото: instagram.com/stxph.h)

Вибілені брови

Ви могли помітити цю тенденцію на безлічі знаменитостей, наприклад, так робили Кім Кардашьян та Леді Гага. Але, незважаючи на популярність, варто бути акуратними – і порадитися з фахівцем, перш ніж залишити себе "без брів".

Зірки це роблять всього для однієї фотосесії, не поспішайте копіювати (фото: instagram.com/kimkardashian)

Прямі брови

Класика, яку любила ще велика Одрі Хепберн, і яка досі залишається хітом в 2022 році – подивитися хоча б на Зендею і Кару Делевінь.

Зірка "Ейфорії" теж "носить" натуральне (фото: instagram.com/zendaya)

Кольорові брови

Найкраще підходить для тих, хто любить експериментувати, грати і отримувати задоволення від свого макіяжу. Кольорові брови – це простий спосіб додати яскравих фарб в макіяж. Щонайменше, нудно не буде!

Намалювати такі брови, як вам хочеться? Чому б і ні! (фото: instagram.com/beatsbydeb)

Брови в дусі 90-х

Привіт з 90-х! Такі брови ввела в Белла Хадід. Але не поспішайте вискубувати "ниточки" без консультації фахівця.

Не всім йдуть (фото: instagram.com/bellahadid)

Лисячі брови

Брови, "як у лисички", користуються визнанням у візажистів вже багато років. Як їх "отримати"? Бровам надається більш плоска форма, що допомагає "підняти обличчя". Користувачі мережі відтворюють цей стиль, подовживши кінчики брів олівцями для брів, щоб форма стала ближче до Кайї Гербер і Кендалл Дженнер.

Наймодніша форма брів 2022 (фото: instagram.com/kaiagerber)