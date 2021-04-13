Топ-5 отговорок, чтобы не худеть, о которых пора забыть

"У меня гормональный сбой"

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Так говорят все, кто начал полнеть как будто внезапно: на фоне приёма ОК или других причин гормонального сдвига. Да, гормоны могут замедлить процесс похудения, но вы всё равно способны скинуть лишнее, пусть и потратив немного больше времени и сил. Было бы желание. Но в первую очередь надо обратиться к эндокринологу.

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"У меня дети!"

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У меня была стройняшка с 8 (!!!) детьми. И это не помешало ей считать калории и добиться результата. Так что эта отговорка уже не действует ни для кого. Ну а доедать за детьми их завтраки и ужины вообще необязательно. Остатки пищи лучше выбросить или предложить ребёнку позднее.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀



"Тяжело считать калории!"

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Вы серьёзно? Сложно установить приложение и вбивать туда съеденное? Да научиться ЧИТАТЬ, чтобы в эту секунду осознавать мои слова, в тысячу раз сложнее. А как насчёт родить и воспитать ребёнка? Ходить на работу, содержать дом? Вот что реально сложно, но мы это делаем каждый день. А подсчёт калорий уже давно посилен даже третьекласснику. Не, эта отговорка точно не годится.

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"Нет времени на это"

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Нет времени на себя любимую? Даже 30 минут в день? Это очень грустно, и ситуацию срочно надо менять. Потому что если вы не уважаете себя настолько, что не можете выделить даже полчасика — почему тогда думаете, что кто-то ещё будет вас ценить и уважать? Срочно исправляйте ситуацию и планируйте в своём графике заботу о себе. Каждый день хотя бы понемногу.

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"Нет денег"

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Правильное похудение — это всегда экономия, потому что вы начинаете есть меньше, а продукты питания не меняются. То есть денег на еду будет уходить тоже меньше. Примерно на четверть. Вот и посчитайте. Ну а на собственном образовании и формировании новых здоровых привычек экономить вообще как-то странно, мне кажется.

Иллюстративное фото (pexels.com)