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Діти

Топ-5 відмовок, щоб не худнути, про які пора забути

Автор: Марина Настевич

Багато не починають худнути по ряду поважних, як нам здається, причин. Але чи це так? Дієтолог Андрій Невський перерахував популярні відмовки, щоб не худнути. Якщо ваша - це одна з 5 причин нижче, значить, не такий вже і цей зайвий жирок. Значить, ви просто не хочете худнути.

Чому про ці відмовки пора забути і як все ж почати схуднення, експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.

"У мене гормональний збій"

Так кажуть усі, хто почав повніти як ніби раптово: на тлі прийому ОК або інших причин гормонального зрушення. Так, гормони можуть уповільнити процес схуднення, але ви все одно здатні скинути зайве, хай і витративши трохи більше часу і сил. Було б бажання. Але в першу чергу треба звернутися до ендокринолога.

"У мене діти!"

У мене була струнка красуня з 8 (!!!) дітьми. І це не завадило їй рахувати калорії і добитися результату. Так що ця відмовка вже не діє ні для кого. Ну а доїдати за дітьми їх сніданки та вечері взагалі необов'язково. Залишки їжі краще викинути або запропонувати дитині пізніше.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

"Важко рахувати калорії!"

Ви серйозно? Складно встановити додаток і вбивати туди з'їдене? Та навчитися ЧИТАТИ, щоб в цю секунду усвідомлювати мої слова, в тисячу разів складніше. А як щодо народити і виховати дитину? Ходити на роботу, утримувати будинок? Ось що реально складно, але ми це робимо кожен день. А підрахунок калорій вже давно по силам навіть третьокласнику. Ця відмовка точно не годиться.

"Немає часу на це"

Немає часу на себе кохану? Навіть 30 хвилин в день? Це дуже сумно, і ситуацію терміново треба міняти. Тому що якщо ви не поважаєте себе настільки, що не можете виділити навіть півгодинки — чому тоді думаєте, що хтось ще буде вас цінувати і поважати? Терміново виправляйте ситуацію і плануйте в своєму графіку турботу про себе. Кожен день хоча б потроху.

"Немає грошей"

Правильне схуднення — це завжди економія, тому що ви починаєте їсти менше, а продукти харчування не змінюються. Тобто грошей на їжу буде йти теж менше. Приблизно на чверть. Ось і порахуйте. Ну а на власній освіті і формуванні нових здорових звичок заощаджувати взагалі якось дивно, мені здається.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше повідомлялося, що нутриціолог назвала топ-7 продуктів, що викликають целюліт.

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Новини України схудненнядієтолог
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