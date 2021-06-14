Топ-9 шагов на пути к красивой коже: простая и рабочая схема косметолога

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, спорт, сон, домашний уход, витамины. Что же нужно, чтобы быть красивой и ухоженной?
Косметолог Ольга Петрунина составила в Instagram схему по уходу за лицом, которая подойдет каждой.
Эксперт предложила список процедур для красивой кожи, состоящий из девяти пунктов.
Демакияж и вечерний уход
Никогда не ложитесь спать с косметикой и неумытым лицом. Даже если очень устали и сил совсем нет. Подготовить лицо ко сну - это 2-3 мин.
Утренний уход
Не забываем утром очищать лицо умывалкой (не смотря на то, что делали это вечером). Затем тоник, кремы для век и лица - это обязательная ежедневная утренняя база.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Еженедельный уход
Это пилинг (раз в неделю) и маски (2 раза в неделю). Маски выбирайте по задачам: увлажнение, очищение, омоложение, лифтинг, сужение пор, уменьшение жирного блеска, пигментации, купероза и тд.
Вода
Не забываем ежедневно выпивать минимум 1,5 литра чистой воды. Вода нужна нам всем, она помогает нам избегать отечности и ускоряет обменные процессы.
Витамины
Омега - это то, что в первую очередь нужно вам и вашей коже. Витамин Д также важный элемент! Сдайте анализы и подберите свою дозировку.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Защита кожи от солнца
Не забывайте, что фотостарение занимает лидирующие позиции. Защищайте кожу от солнца кремом с Spf, шляпами, солнечными очками и старайтесь находиться в тени в периоды наибольшей солнечной активности
Питание
Убираем (максимально сокращаем) употребление сахара, быстрых углеводов, консервантов, продуктов долгого хранения. Колбаса, шоколад, жареное, копченное - это всё не самое полезное для организма и нашего внешнего вида.
Не забывайте об адекватности. Думайте о том, что вы едите, но не стоит переходить в стадию паранойи.
Массаж лица и шеи. Работа со стопой.
Первая причина появления морщин - спазм мышц, 90% морщин - из-за спазма мышц шеи. Так вот, если простыми массажными техниками снять этот спазм, расслабить одни мышцы, а другие привести в тонус, то большая часть морщин исчезнет.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Оставить лицо в покое
Это значит, что не нужно трогать его в течение дня грязными руками, экспериментировать с сомнительными и опасными для лица средствами (пилинг из соды, скрабы, масла, ягодные маски, умывание мылом). Доверьте лицо профессионалу, который подберет для вас подходящие средства.
Напомним. что ранее трихолог Лариса Пономарнко научила правильно мыть голову.