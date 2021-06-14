Топ-9 кроків на шляху до красивої шкіри: проста і робоча схема косметолога

Експерт запропонувала список процедур для красивої шкіри, що складається з дев'яти пунктів.



Демакіяж і вечірній догляд

Ніколи не лягайте спати з косметикою і невмитим обличчям. Навіть якщо дуже втомилися і сил зовсім немає. Підготувати обличчя до сну - це 2-3 хв.



Ранковий догляд

Не забуваємо вранці очищати обличчя умивалкою (не дивлячись на те, що робили це ввечері). Потім тонік, креми для повік і обличчя - це обов'язкова щоденна ранкова база.





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Щотижневий догляд

Це пілінг (раз на тиждень) і маски (2 рази на тиждень). Маски вибирайте за завданнями: зволоження, очищення, омолодження, ліфтинг, звуження пор, зменшення жирного блиску, пігментації, куперозу і тд.



Вода

Не забуваємо щодня випивати мінімум 1,5 літра чистої води. Вода потрібна нам усім, вона допомагає нам уникати набряклості і прискорює обмінні процеси.



Вітамін

Омега - це те, що в першу чергу потрібно вам і вашій шкірі. Вітамін Д також важливий елемент! Здайте аналізи і підберіть свою дозування.



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Захист шкіри від сонця

Не забувайте, що фотостаріння займає лідируючі позиції. Захищайте шкіру від сонця кремом з Spf, капелюхами, сонячними окулярами і намагайтеся перебувати в тіні в періоди найбільшої сонячної активності



Харчування

Прибираємо (максимально скорочуємо) вживання цукру, швидких вуглеводів, консервантів, продуктів довгого зберігання. Ковбаса, шоколад, смажене, копчене - це все не найкорисніше для організму і нашого зовнішнього вигляду.

Не забувайте про адекватність. Думайте про те, що ви їсте, але не варто переходити в стадію параної.



Масаж обличчя і шиї. Робота зі стопою.

Перша причина появи зморшок-спазм м'язів, 90% зморшок - через спазм м'язів шиї. Так ось, якщо простими масажними техніками зняти цей спазм, розслабити одні м'язи, а інші привести в тонус, то велика частина зморшок зникне.





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Залишити обличчя в спокої

Це означає, що не потрібно чіпати його протягом дня брудними руками, експериментувати з сумнівними і небезпечними для обличчя засобами (пілінг з соди, скраби, масла, ягідні маски, умивання милом). Довірте особу професіоналу, який підбере для вас відповідні засоби.