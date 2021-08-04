Тренд из 90-х: Айрис Лоу демонстрирует самый модный макияж глаз будущей осени

Айрис Лоу показала несколько фото с новой рекламной кампании для Dior Beauty. Девушка позирует в черном платье с отложным воротом, а также изысканным макияжем от визажистки бренда Энн Софи Коста (Anne Sophie Costa).

Айрис Лоу показала трендовый макияж на осень (фото: instagram.com/lirisaw)

Она выделила глаза модели, нарисовав длинные выразительные стрелки, а также использовав синие тени. Их мейкап-артистка растушевала до самых бровей, а также наложила на нижнее веко. Получились классические smoky, но с ноткой ностальгии по 90-м. Как известно, тренд обводить глаза сними тенями родом именно оттуда. И судя по всему, будущей осенью на него точно стоит обратить внимание.

Губы Айрис были закрашены помадой бледного оттенка, что помогло не отвлекать внимание от глубокого взгляда. А брови прорисованы более темным оттенком, чем обычно носит девушка. Получилось стильно и необычно. На совершенных чертах юной красавицы все эксперименты визажистов смотрятся просто отлично!