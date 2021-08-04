Тренд з 90-х: Айріс Лоу демонструє наймодніший макіяж очей майбутньої осені

Айріс Лоу показала кілька фото з нової рекламної кампанії для Dior Beauty. Дівчина позує в чорній сукні з відкладним коміром, а також вишуканим макіяжем від візажистки бренду Енн Софі Коста (Anne Sophie Costa).

Айріс Лоу показала трендовий макіяж на осінь (фото: instagram.com/lirisaw)

Вона виділила очі моделі, намалювавши довгі виразні стрілки, а також використавши сині тіні. Їх мейкап-артистка розтушувала до самих брів, а також наклала на нижні повіки. Вийшли класичні smoky, але з ноткою ностальгії за 90-ми. Як відомо, тренд обводити очі зніми тінями родом саме звідти. І судячи з усього, майбутньої осені на нього точно варто звернути увагу.

Губи Айріс були зафарбовані помадою блідого відтінку, що допомогло не відволікати увагу від глибокого погляду. А брови промальовані більш темним відтінком, ніж зазвичай носить дівчина. Вийшло стильно і незвично. На досконалих рисах юної красуні всі експерименти візажистів виглядають просто відмінно!