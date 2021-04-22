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Как удержать вес после похудения: золотые правила от эксперта

Автор: Марина Настевич

Что делать после того, как закончилась программа похудения? Вы получили свой желаемый результат и теперь не знаете, как его удержать? Все просто - если вы вернетесь к обычному для себя образу жизни, ничего хорошего не будет и рано или поздно вы потеряете свой результат.

Нутрициолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram перечислила главные правила для тех, кто хочет удержать вес и всегда быть в форме.

Топ-10 правил для поддержания формы:

1. Пьем воду (30 мл на кг веса).

2. Едим все с овощами — овощей в день должно быть от 400 до 700 г.

3. 1 фрукт в день всегда должен быть.

4. 3-4х разовый рацион без подъеданий.

5. АКТИВНОСТЬ — без нее никуда. Ходите 10000 шагов в день.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Разрыв между ужином и завтраком не менее 12 часов.

7. Пицца/бургер и всё, что не пп, должно быть не чаще раза в неделю.

8. Разнообразный рацион из простых продуктов — чем меньше сложных блюд, тем лучше для пищеварения и тем полноценнее питание.

9. Тренировки 1-2 раза в неделю (хотя бы).

10. Сон — основа здоровья и без него никакое питание не спасет.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Эти правила можно использовать как "закрепляющие" после получения результата, так и начинать с них. Это база, основа. Эти пункты каждый может выполнять совершенно бесплатно и совершенно нативно. Их легко внедрить в свою жизнь, нужно просто немного сфокусироваться.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик рассказала об оптимальном темпе похудения и его критериях.

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Новости Украины похудениедиетолог
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