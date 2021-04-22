Як утримати вагу після схуднення: золоті правила від експерта

Топ-10 правил для підтримки форми:

1. П'ємо воду (30 мл на кг ваги).

2. Їмо все з овочами — овочів в день має бути від 400 до 700 г.

3. 1 фрукт в день завжди повинен бути.

4. 3-4х разовий раціон без під'їдань.

5. Активність - без неї нікуди. Ходіть 10000 кроків в день.

ілюстративне фото (pexels.com)

6. Розрив між вечерею і сніданком не менше 12 годин.

7. Піца / бургер і все, що не пп, має бути не частіше разу на тиждень.

8. Різноманітний раціон з простих продуктів - чим менше складних страв, тим краще для травлення і тим повноцінніше харчування.

9. Тренування 1-2 рази на тиждень (хоча б).

10. Сон - основа здоров'я і без нього ніяке харчування не врятує.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ці правила можна використовувати як "закріплюючі" після отримання результату, так і починати з них. Це база, основа. Ці пункти кожен може виконувати абсолютно безкоштовно і абсолютно нативно. Їх легко впровадити в своє життя, потрібно просто трохи сфокусуватися.