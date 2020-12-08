Как ухаживать за кожей зимой: косметолог раскрыла важные секреты

Сезонный уход за кожей – залог ее красивого и здорового внешнего вида. Чтобы делать это правильно, следует знать не только свой тип кожи, но и учитывать особенности времени года, чтобы капризы погоды не смогли испортить ваше впечатление от отражения в зеркале. О том, как правильно подобрать зимний уход рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Зимой нам, как никогда, хочется постоянно увлажнять кожу. В помещениях воздух пересушен, на улице кожа принимает на себя все удары зимы (ветер, мороз, резкие перепады температуры).

Кожа обезвожена и "просит" жирный крем. И тогда, желая снять ощущения дискомфорта после умывания, на ночь мы наносим крем. А потом наблюдаем утреннюю отечность, увеличение количества воспалений на лице, и жирный блеск.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если весь уход подобран верно (особенно умывалка+тоник), кожа хорошо увлажнена, ей комфортно. Увлажненная кожа ничего "не просит". Но крем нужен обязательно! Утром. Им мы защищаем кожу от воздействия окружающей среды, от морозов, от УФ-излучения и тд. Перед сном достаточно умывалки и тоника, коже тоже нужно дать возможность отдохнуть.



Как должен выглядеть вечерний уход:

1.Демакияж выполняем спецсредством, т.к. не все умывалки справляются с этой задачей. Если макияжа нет/он легкий, никакой спецпродукт не нужен

2.Умывание. В конце дня кожу необходимо очистить. Очищение должно быть глубоким, но деликатным. Для этого очищающее средство необходимо выбрать правильно. Это может быть гель, пенка, реже молочко

3.После - протираем лицо тоником. Не стоит его игнорировать. Стягивает лицо после него? Нужно проанализировать состав. Тоник должен дружить с умывалкой и подходить вам. Идем спать.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также перед сном можно сделать пилинг+маску или просто маску. Но не забудьте смыть ее перед сном, даже если в инструкции указано, что средство можно оставить на ночь. Не стоит.



Кому же нужен ночной крем? Избранному меньшинству, это:

45+ (кроме жирной кожи)

обезвоженной атоничной коже, очень сухой коже

гиперчувствительной тонкой коже (не всегда)

До 45 лет, особенно обладательницам жирной, комбинированной и обезвоженной кожи ночной крем не нужен (экономия на уходе, учитывая пользу: ночной крем чаще дороже дневного).

Если вы используете ночной крем/крем для век на ночь, то:

Наносите его за 1,5-2 часа до сна (чтобы не спровоцировать отек)

В комнате должно быть влажно и прохладно.

Напомним, что ранее косметолог Ирина Шарк поделилась рецептом простой бюджетной маски для восстановления волос.