Як доглядати за шкірою взимку: косметолог розкрила важливі секрети

Косметолог розповіла, як правильно доглядати за обличчям в холодну пору року
Сезонний догляд за шкірою – запорука її красивого і здорового вигляду. Щоб робити це правильно, слід знати не тільки свій тип шкіри, але і враховувати особливості пори року, аби примхи погоди не змогли зіпсувати ваше враження від відображення в дзеркалі. Про те, як правильно підібрати зимовий догляд розповіла на сторінці в Instagram косметолог Ольга Петруніна.
Взимку нам, як ніколи, хочеться постійно зволожувати шкіру. У приміщеннях повітря пересушене, на вулиці шкіра бере на себе всі удари зими (вітер, мороз, різкі перепади температури).
Шкіра зневоднена і "просить" жирний крем. І тоді, бажаючи зняти відчуття дискомфорту після вмивання, на ніч ми наносимо крем. А потім спостерігаємо ранкові набряки, збільшення кількості запалень на обличчі, і жирний блиск.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо весь догляд підібраний вірно (особливо вмивалка+тонік), шкіра добре зволожена, їй комфортно. Зволожена шкіра нічого не "просить". Але крем потрібен обов'язково! Вранці. Їм ми захищаємо шкіру від впливу навколишнього середовища, від морозів, від УФ-випромінювання і тд. Перед сном досить умивалки і тоніка, шкірі теж потрібно дати можливість відпочити.
Як повинен виглядати вечірній догляд:
1.Демакіяж виконуємо спецзасобом, оскільки не всі умивалки справляються з цим завданням. Якщо макіяжу немає/він легкий, ніякий спецпродукт не потрібен
2.Умивання. В кінці дня шкіру необхідно очистити. Очищення повинно бути глибоким, але делікатним. Для цього очищаючий засіб необхідно вибрати правильно. Це може бути гель, пінка, рідше молочко
3.Після - протираємо обличчя тоніком. Не варто його ігнорувати. Стягує обличчя після нього? Потрібно проаналізувати склад. Тонік повинен дружити з умивалкою і підходити вам. Йдемо спати.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також перед сном можна зробити пілінг+маску або просто маску. Але не забудьте змити її перед сном, навіть якщо в інструкції зазначено, що засіб можна залишити на ніч. Не варто.
Кому ж потрібен нічний крем? Обраній меншості, це:
До 45 років, особливо власницям жирної, комбінованої і збезводненої шкіри нічний крем не потрібний (економія на догляді, враховуючи користь: нічний крем частіше дорожче денного).
Якщо ви використовуєте нічний крем/крем для повік на ніч, то:
Нагадаємо, що раніше косметолог Ірина Шарк поділилася рецептом простої бюджетної маски для відновлення волосся.