Украинская певица поделилась лайфхаками, как ухаживать за кожей и волосами зимой

Певица София Егорова выглядит всегда невероятно. И даже зимой - никакой сухости кожи и ломких волос. Как у нее получается? Все очень просто. Девушка научилась следить за собой.

А сегодня поп-звезда делиться лайфхаками, как ухаживать за кожей зимой, с читателями РБК-Украина.

София Егорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

Секреты красоты Софии Егоровой

Мой уход за собой этой зимой стал более осознанным и во многом поменялся. Я наконец-то нашла время пойти к косметологу, который рассказал некоторые "азы" правильного и качественного ухода.

Каждое утро, после умывания, теперь использую легкий флюид или питательный крем – все зависит от состояния кожи. А маски для лица, которые так любила делать раньше – сократились до одной глиняной.

Теперь у меня в сумочке всегда лежит бутылочка тоника для лица. А на крайний случай, есть хлоргексидин. Им я рекомендую точечно протирать проблемные участки кожи, но ни в коем случае не на все лицо! Практически каждый день у меня есть тренировки по акробатике, поэтому кто так же, как и я, "пропадает" часами в спортзале – советую иметь при себе миниатюрки геля или пенки для умывания и дневной крем. Чтобы после занятий спортом привести кожу в порядок.

София Егорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

За волосами также в этом году поменялся уход, поскольку недавно я осветлила их. Несмотря на то, что все красители были щадящими и держала я их на волосах недолго – волосы все равно нуждаются в уходе именно для окрашенных.

Но, главные правила, которые стараюсь соблюдать всегда:

прятать волосы под шапку, чтобы они не повреждались;

аккуратно расчесывать, специальной расческой;

по-минимуму сушить волосы феном (но, если это неизбежно, то делать только прохладным воздухом и с небольшой мощностью)

не повреждать волосы механическим путем (не тереть их полотенцем, а аккуратно промакивать).

Телу зимой тоже нужен особый уход. Я стараюсь использовать каждый день увлажняющий лосьон (обязательно, чтобы вкусно пахло). Кстати, мой личный лайфхак для нежных и ухоженных ручек - кокосовое масло с лавандой, вместо крема для рук на ночь.

В общем, такие маленькие "правила" легко вошли в мой обиход. Они несложные, но помогают всегда выглядеть на все 100 и приносят много энергии, кайфа и тепла!

София Егорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

Напомним, что недавно София презентовала настоящий музыкальный подарок для украинцев – светлую и добрую песню "Різдвяна".

"Идея создать песню-трансформер появилась в прошлом году, когда я участвовала в конкурсе Riga Symphony и меня пригласили выступить в Соборе. Особенность этой песни в том, что она универсальна. Ее можно исполнять как в камерной акустической атмосфере, так и под "минус" на концерте, еще и в двух вариантах. Уже год "Різдвяна" живет на сцене, но выпустить ее на радио и на музыкальных платформах в прошлом году не успела, потому что студийная версия песни была готова после новогодних праздников. И вот, дождались этой зимой! Сегодня я представляю "Різдвяну" всем слушателям!" - поделилась Егорова.

Светлая рождественская песня Софии Егоровой

Ранее София выступила в Черногории и дала советы по посещению этой страны во время пандемии.